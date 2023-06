Formula Uno, qualifiche GP dell’Austria: diretta tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP dell’Austria: a Spielberg la nona prova del Mondiale. C’è anche la Sprint Race. Luglio sarà un tour de force

Si entra nel mese di luglio, quello che regalerà un vero e proprio tour de force ai piloti. Saranno quattro i Gran Premi infatti nei prossimi 5 weekend. E che potrebbero anche decidere in maniera definitiva la stagione.

In ogni caso, oggi, venerdì 30 giugno, sono previste le qualifiche del Gran Premio d’Austria, il nono appuntamento della stagione, visto che domani invece ci sarà la Sprint Race, con il nuovo format che prevede una “qualifica” domattina per la gara del pomeriggio. Insomma, oggi, si deciderà la griglia di partenza del GP vero e proprio, quello in programma domenica 2 luglio. E come al solito c’è, ovviamente, un grande favorito, che è Max Verstappen, un cannibale, un vero e proprio animale da corsa. Non c’è dubbio che anche la Red Bull al momento è quella macchina perfetta che tutti vorrebbero guidare. Ma il binomio è davvero perfetto, e anche in questo particolare weekend con la “doppia” corsa, l’olandese è quello favorito.

Occhio alle condizioni meteo che in questo caso potrebbero realmente fare la differenza. Qui infatti le previsioni, che possono indirizzare anche la gara di domenica. C’è molta attesa, comunque, per capire se la Ferrari mostrerà quelli che sono stati i sicuri progressi, almeno in fase di strategie, mostrati in Canada. Anche se Leclerc, nonostante questo, non è tra quelli favoriti: il pilota monegasco in questo fine settimana secondo i bookmaker ha quattro colleghi davanti che lottano per la vittoria finale.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp delll’Austria, sul circuito di Spielberg, sono in programma oggi, venerdì 30 giugno alle 17:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Tutto questo però in differita e partire dalle 00:45.

Il pronostico

Max Verstappen è di nuovo il favorito. Saremo ripetitivi, saremo quello che volete, ma come si fa a non pensare al bi-campione del Mondo, che continua ad essere in forma stratosferica, come elemento in grado di prendersi l’ennesima pole di questa stagione? Davvero impossibile, e anche i bookmaker ovviamente hanno la stessa idea. Quindi, Max davanti a tutti mentre alle sue spalle potrebbe realmente succedere di tutto. Con Alonso e ci mettiamo anche Leclerc in mezzo, pronti almeno a prendersi la prima fila.