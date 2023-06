Volley, sfacciata come non mai: una t-shirt e nulla più

Volley, la giocatrice ha deciso di dare via libera a tutta la sua sfacciataggine. Nella foto indossa solamente un t-shirt e, con quelle curve, ha incantato tutti.

I fan hanno imparato a conoscerla grazie alle sue sensualissime foto, che l’hanno portata ad affermarsi di fatto come una delle giocatrici di pallavolo più belle e affascinanti di sempre. Sui social si diverte a stuzzicare le fantasie dei fan, con scatti che mettono in bella mostra le sue curve da urlo. Nelle scorse ore ha sorpreso tutti con una storia in cui indossa solamente una t-shirt: inutile dire che i follower hanno apprezzato molto.

Con 1 milione di seguaci su Instagram, la bella pallavolista figura tra le sportive più amate del momento, anche se la sua popolarità ha più a che vedere con gli incredibili scatti che condivide quotidianamente sul social, piuttosto che con la sua carriera atletica. Kayla Simmos è da sempre un’appassionata di sport e da anni milita nella Marshall University. Tuttavia negli ultimi tempi sembrerebbe essersi concentrata maggiormente sul web.

Qui è riuscita a costruirsi un regno tutto suo e trovare affermazione come influencer e modella. Tra collaborazioni con brand, scatti in costume e foto in cui si mostra nella sua quotidianità – apparendo sempre in forma perfetta – la pallavolista ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone. Da diverso tempo è anche approdata su OnlyFans, dove condivide le sue immagini più provocanti.

Volley, Kayla Simmons in versione “casual” lascia tutti a bocca aperta

Il suo irresistibile charme le ha permesso di farsi strada. Oltre ad avere un bellissimo viso, con uno sguardo profondo ed un sorriso raggiante, la meravigliosa pallavolista è dotata di un fisico mozzafiato, scolpito ed avvenente, che ha fatto perdere la testa a miglia e miglia di user su Instagram. I suoi scatti sono uno più portentoso dell’altro e, nelle scorse ore, ha fatto una sorpresa ai fan con un selfie allo specchio in cui indossa solo una t-shirt.

Come potete vedere dall’immagine, il “look” è caratterizzato da una maglietta arancione, mentre la parte inferiore del suo corpo è completamente scoperta, lasciando intravedere le sue curve pericolose. La foto, nella sua semplicità, ha scatenato le reazioni dei follower, i quali si sono potuti rifare gli occhi davanti alle splendide forme della pallavolista, che nello scatto nasconde il viso dietro il suo smartphone.

I capelli di Kayla sono raccolti in uno chignon alto e, nonostante lo stile casual e “casereccio” dell’immagine (nella quale sfoggia un paio di Crocs bianche con calzino abbinato), la pallavolista non perde mai la sua sensualità. Anche questa volta è riuscita ad incantare tutti, regalando ai fan uno scatto che sicuramente non è passato inosservato.