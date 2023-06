Giorgia Rossi, tutti con lo sguardo in giù: bikini da capogiro

Giorgia Rossi ha mandato il web in delirio con il suo scatto in bikini: impossibile distogliere lo sguardo.

L’estate è cominciata e i volti più amati dagli utenti si stanno sbizzarrendo con le foto in costume da bagno. La conduttrice di Dazn in questi giorni sta dando il meglio di sé sui social, con scatti assolutamente mozzafiato. Nelle scorse ore, in particolare, la bella Giorgia Rossi ha stupito tutti con l’immagine apparsa tra le sue storie: distogliere lo sguardo da uno spettacolo simile è veramente impossibile.

Gli appassionati di calcio ormai la conoscono bene. Giorgia Rossi è una delle giornaliste e conduttrici più apprezzate e seguite del momento, non solo sul piccolo schermo ma anche sui social, dove con le sue foto da diva riesce sempre a scatenare l’entusiasmo dei follower. Classe 1987, si è fatta strada partendo dal canale Roma Channel, con una collaborazione locale, per poi passare a Sky e Rai Sport.

La consacrazione per lei è arrivata con l’approdo a Mediaset. Inizialmente inviata della trasmissione “Tiki Taka”, è stata successivamente scelta per la conduzione di Studio Sport. Nel 2018 ha avuto inizio la sua esperienza con “Pressing”, che le ha permesso di fare breccia nel cuore di tantissimi tifosi. Mentre due anni fa la conduttrice ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura, entrando a far parte della famiglia di Dazn.

Giorgia Rossi, lo scatto dall’alto stende tutti sui social: uno spettacolo meraviglioso

Per la splendida Giorgia non è stato difficile guadagnarsi le simpatie del pubblico e in poco tempo si è affermata come uno dei volti più amati della piattaforma. Professionale, determinata ed estremamente affascinante, la giornalista ha fatto colpo su tutti diventando una delle più amate dal pubblico. Non sorprende, quindi, che anche sui social sia riuscita a costruirsi un seguito molto ampio.

Ogni sua foto viene sommersa dai like e dai commenti degli utenti, rimasti stregati dal suo charme. Lei stessa è molto attiva online e, giorno dopo giorno, interagisce con i fan condividendo non solo il suo lavoro ma anche la sua quotidianità. In questi giorni la bella conduttrice si è concessa una pausa dagli impegni in Sicilia e, nonostante sia in vacanza, non si dimentica mai dei suoi follower.

Nelle scorse ore ha sorpreso tutti con lo scatto in costume che potete vedere qui sopra. L’estate è finalmente iniziata e la giornalista, negli ultimi tempi, sta dando il meglio di sé sui social, con foto in cui è possibile ammirarla in tutta la sua sensualità mentre sfoggia i suoi fantastici bikini. Questo scatto in particolare, con l’inquadratura dall’altro – che mette ancora di più in risalto le meravigliose curve di Giorgia – ha steso tutti.