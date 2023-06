Georgina Rodriguez, il segreto del Lato B perfetto costa 70 euro al mese

Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo dimostra sempre un fisico perfetto: il lato B ha comunque un costo accessibile a tutti

Georgina Rodriguez tiene in forma il suo fisico, in questo caso il Lato B, così come riporta il Sun, seguendo un corso di 70euro al mese. Incredibile vero? Ma pare proprio così, secondo quelli che sono ovviamente i rumors che il tabloid inglese lancia. E diciamocelo chiaro, sotto questo aspetto, da quelle parti, sono sempre ben informati.

Certo in questo caso le cose sono andate in maniera un poco differente, non c’è stato bisogno di fare chissà quale ricerca, visto che Georgina, sul proprio profilo social, è sempre molto attiva e riesce sempre ad attirare su di sé molte attenzioni. In questo caso, la compagna di Cristiano Ronaldo, segue un corso della persona trainer Soraya Alvarez, che a quanto pare non è che costi così tanto. Tant’è, c’è da dirlo, che il tabloid inglese si dimostra molto attento a quella opzione, e qualcuno pensa anche di potersi iscrivere per magari chissà, forse, riuscire a raggiungere gli obiettivi della splendida modella che da un poco di anni è al fianco del portoghese, accompagnandolo, anche, in questa avventura in Arabia Saudita.

Georgina Rodriguez, il segreto del Lato B

Il segreto quindi è quello di un allenamento quotidiano, con fatica. Certo, poi i risultati si vedono e lo ribadiamo, tutti vorrebbero raggiungere dei risultati del genere. Non solo le donne in questo caso, ma anche gli uomini vorrebbero avere il fisico di CR7. Difficilissimo, ovviamente, visto che il portoghese oltre a sudare ogni giorno in campo segue una dieta ferrea che un comune mortale riuscirebbe a fare.

In ogni caso, Georgina, una delle donne più cercate su internet nel corso di quest’anno, riesce sempre ad attirare gli occhi, mostrandosi anche durante un allenamento con la propria personal trainer. Un allenamento, ribadiamo, durissimo, uno di quelli che “spaccano la schiena”. Ma com’era il detto: chi bello vuole apparire tanto deve soffrire. Sì, è così anche in questo caso.