Volley, Kayla Simmons incontenibile in bikini: fan in estasi

Volley, la stupenda Kayla Simmons con un bikini che non riesce a trattenere in nessun modo le sue forme, i fan sono in estasi

Instagram è scoppiato. E non è la prima volta che succede quando Kayla Simmons pubblica uno scatto. No, non è decisamente la prima volta perché se andate a controllare il suo profilo potrete vedere le foto di una ragazza sportiva, che è stata soprannominata la pallavolista più sexy del Mondo (non ce la sentiamo di dire il contrario) che ha piazzato uno scatto dentro un bikini rosa che no, non lascia davvero nessuno spazio all’immaginazione.

Oltre un milione di follower sul social network per la pallavolista è tornata a giocare in un torneo di beach volley in California. In questo torneo ci sono tanti giocatori ancora in attività e altri che invece non calcano più le palestre. Ma senza dubbio le macchine fotografiche saranno tutte rivolte verso la bombastica pallavolista. Occhio ai mariti, ci sentiremmo di dire, stare troppo concentrati su di lei potrebbe pure far scattare le ire delle vostre moglie. Che avrebbero pure ragione.

Volley, Kayla Simmons apre OnlyFans

Insomma, torniamo all’ultimo scatto, quello che un’alta volta ha riscosso un successo incredibile. La Simmons esce dall’acqua californiana in un bikini rosa strettissimo che non riesce a trattenere le sue forme incredibili. Come detto non è il suo primo scatto in questo modo, ma ce ne sono altri che davvero fanno girare la testa.

Ultima chicca? Vedendo il proprio successo la Kayla ha deciso anche di guadagnarci sopra. E allora ha anche annunciato di aver aperto un profilo OnlyFans per tutti quelli che hanno l’intenzione di non vedere nemmeno quel piccolo bikini che non riesce, ripetiamo, e come potete vedere anche voi, a trattenere la sua generosità. Insomma, una donna incredibile che fa girare la testa che ha deciso, aprendo ai contenuti poco adatti ai minori, anzi vietati ai minori, di fare questo “regalo”. Che poi regalo non è: c’è da sganciare, e anche profumatamente sicuramente.