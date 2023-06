Polonia-Germania, amichevole: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Polonia-Germania è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, statistiche, approfondimenti.

Lunedì scorso uno degli stadi tedeschi più antichi e iconici come il Weserstadion di Brema avrebbe dovuto festeggiare con un successo la gara numero 1000 della Germania.

Sembrava tutto apparecchiato per la vittoria della Mannschaft nell’amichevole con l’Ucraina ed invece la selezione di Hansi Flick ha evitato la sconfitta solamente all’ultimo respiro, riacciuffando gli uomini di Rebrov, che a pochi minuti dalla fine erano in vantaggio di ben due gol (3-3). Una gara a dir poco pirotecnica, in cui sono emerse tutte quelle lacune difensive che nel Mondiale qatariota, lo scorso novembre, hanno condizionato il cammino di Kimmich e compagni. La Germania – Flick e i suoi da qui all’Europeo che avrà l’onere e l’onore di organizzare giocherà esclusivamente amichevoli, essendo già qualificata di diritto – aveva incassato tre gol anche nel precedente test con il Belgio, giocato a marzo (2-3). Il passaggio alla difesa a tre, deciso dall’ex tecnico del Bayern Monaco, per il momento si è rivelato fallimentare, ma il selezionatore dovrebbe comunque proseguire su questa strada.

La Polonia sogna una vittoria di prestigio

La Germania vista contro l’Ucraina ha dato la sensazione di essere un cantiere aperto, forse troppo spregiudicata ma soprattutto poco concentrata e perfino leziosa.

Servirà maggiore attenzione contro la Polonia, che i tedeschi affronteranno nell’amichevole di Varsavia. I polacchi, allenati dall’ex commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos, nella prossima settimana torneranno a concentrarsi sulle qualificazioni ad Euro 2024 ma prima proveranno ad ottenere una vittoria di prestigio contro la Germania. Di una sconfitta e una vittoria è finora il bilancio del loro percorso verso Euro 2024: hanno esordito rimediando una brutta batosta (3-1) contro la Repubblica Ceca ma nel match successivo si sono imposti di misura (1-0) sull’Albania. Martedì se la vedranno invece con la Moldavia, che in classifica è terza e con un punto in meno rispetto alla Polonia. Santos pensa ad un 4-3-3 con Kaminski e il romanista Zalewski a supporto dell’unica punta Lewandowski, mentre Flick riproporrà l’atipico 3-3-1-3 in cui Musiala giocherà alle spalle di Havertz, Werner e Fullkrug, quest’ultimo rivelatosi un valore aggiunto nelle ultime gare.

Il pronostico

La difesa ballerina della Germania vista all’opera contro Belgio e Ucraina potrebbe fare fatica a contenere un attaccante implacabile come Lewandowski. Le probabilità che la Polonia segni almeno un gol sono molto alte. E non è da escludere che, avendo a che fare con una formazione sperimentale, la squadra di Santos riesca ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Polonia-Germania

POLONIA (4-3-3): Szczesny; Frankowski, Salamon, Bednarek, Kiwior; Linetty, Swiderski, Zielinski; Kaminski, Lewandowski, Zalewski.

GERMANIA (3-3-1-3): ter Stegen; Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck; Wolf, Kimmich, Henrichs; Musiala; Havertz, Füllkrug, Werner.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2