Macedonia del Nord-Ucraina, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Macedonia del Nord-Ucraina è un match della terza giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: pronostici.

L’Italia, un volta svanito il sogno di vincere la Nations League in seguito alla sconfitta con la Spagna, guarderà certamente con attenzione a questa partita. Sì, perché Macedonia del Nord e Ucraina sono le due selezioni che potrebbe dare filo da torcere agli azzurri di Roberto Mancini nel loro percorso verso Euro 2024.

Nel gruppo C, infatti, l’Inghilterra ha già preso il largo e nelle prossime due partite potrebbe restare a punteggio pieno, ipotecando così il primo posto. Per l’Italia sarà dunque interessante vedere cosa farà l’Ucraina, in teoria la diretta concorrente per il secondo posto: all’Europeo tedesco, lo ricordiamo, si qualificano direttamente le prime due. L’avventura della selezione allenata dall’ex attaccante della Dinamo Kiev Serhiy Rebrov non ha iniziato la sua campagna di qualificazione con il piede giusto ma il calendario l’ha subito messa di fronte agli inglesi, che lo scorso marzo hanno avuto la meglio 2-0 a Wembley. Quella è l’unica partita finora disputata dall’Ucraina, ancora ferma a quota zero punti insieme a Malta. Per arrivare preparati alla doppia sfida con nordmacedoni e maltesi, Yarmolenko e compagni lunedì scorso hanno affrontato la Germania in amichevole: a Brema è finita con un pirotecnico 3-3, con gli uomini di Rebrov che si sono fatti riacciuffare in un finale concitato dopo essere andati addirittura in vantaggio 3-1.

La loro resta comunque una buona prestazione, soprattutto a livello offensivo visto che negli ultimi 4 match ufficiali avevano fatto gol solamente all’Armenia in Nations League.

Battere la Macedonia del Nord, per l’Ucraina, significherebbe raggiungere l’Italia in classifica oltre agli stessi nordmacedoni. Che lo scorso marzo si sono imposti 2-1 su Malta debuttando con un importante successo. La nazionale di Blagoja Milevski, ormai orfana del suo giocatore più rappresentativo, Goran Pandev – l’ex Genoa ha appeso le scarpe al chiodo – sogna la seconda qualificazione consecutiva dopo quella, storica, di due anni fa.

Come vedere Macedonia del Nord-Ucraina in diretta tv e in streaming

Macedonia del Nord-Ucraina è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Arena Tose Proeski di Skopje, in Macedonia del Nord. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Ucraina ha dimostrato di essere ispirata nell’amichevole con la Germania, anche se non troverà gli stessi spazi lasciati da una disattenta e sperimentale difesa tedesca. La sensazione è che comunque gli uomini di Rebrov riusciranno ad avere la meglio e a far valere la propria superiorità tecnica. Ci aspettiamo una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Ucraina

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Velkovski, Zajkov, Musliu; Ristovski, Bardhi, Ademi, Alioski; Elmas; Nestorovski, Trajkovski.

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Yarmolenko, Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2