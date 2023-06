Malta-Inghilterra, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Malta-Inghilterra è un match della terza giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Inghilterra è una delle big impegnate in questo venerdì quasi interamente dedicato alle qualificazioni ad Euro 2024. La nazionale dei Tre Leoni è a punteggio pieno nel girone dell’Italia e nelle prime due giornate andate in scena a marzo ha già battuto gli avversari più insidiosi: l’Ucraina e, per l’appunto, gli azzurri, piegati 2-1 a Napoli.

La strada verso il primo posto nel gruppo C è dunque ormai spianata. E mentre la nazionale di Roberto Mancini è alle prese con la Final Four di Nations League, gli uomini di Gareth Southgate possono ulteriormente allungare, creando già un divario abissale tra il primo e il secondo posto. Nelle due gare di giugno, infatti, l’Inghilterra affronta in rapida successione le selezioni sulla carta meno competitive del girone, Malta e Macedonia del Nord: se, com’è probabile, dovessero arrivare due vittorie, la qualificazione diventerebbe solo una formalità. Non riserverà sorprese il match con i maltesi, allenati dall’italiano Michele Marcolini, ex centrocampista del Chievo. Insieme all’Ucraina – che comunque ha giocato una gara in meno – Malta è l’unica ancora a zero punti ma contro Macedonia del Nord e Italia ha subito due sconfitte onorevoli, incassano non più di due gol.

Un’Inghilterra sperimentale

La piccola rappresentativa allenata da Marcolini una settimana fa anche disputato una gara amichevole: ha battuto 1-0 il Lussemburgo, che la precede di 81 posizioni nel ranking.

Sono cinque i precedenti con gli inglesi: nessuna vittoria o pareggio ovviamente per Malta, che riuscì a segnare l’unico gol contro l’Inghilterra in un’amichevole giocata nel 2000. Marcolini deve fare a meno di uno dei suoi elementi più talentuosi, sicuramente quello con maggiore esperienza internazionale: si tratta di Teuma, protagonista nell’ultima edizione dell’Europa League con i belgi dell’Union St.-Gilloise. La formazione che manderà in campo Southgate sarà invece sperimentale: difficile che inizieranno dal 1′ i giocatori del Manchester City, reduci dalla finale di Champions League, mentre sono assenti Bellingham, Dunk, Mount, Sterling, Chilwell e James. In difesa potrebbe giocare titolare Guéhi.

Come vedere Malta-Inghilterra in diretta tv e in streaming

Malta-Inghilterra è in programma venerdì alle 20:45 al Ta’ Qali National Stadium di Attard, a Malta. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Summer (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobilia disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante l’assenza di molti titolari, l’Inghilterra dovrebbe riuscire ad ottenere una vittoria larga contro Malta, in una gara da più di tre gol complessivi. Improbabile che i maltesi riescano a segnare almeno una rete contro una difesa che nelle partite contro Italia e Ucraina ha subito un solo gol ed è apparsa molto solida. Kane è ha timbrato il cartellino in entrambe le occasioni e dovrebbe ripetersi anche nell’isola mediterranea.

Le probabili formazioni di Malta-Inghilterra

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, Apap, Borg; Mbong, Grech, Guillaumier, Yankam, Camenzuli; Jones, Nwoko.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Guéhi, Maguire, Shaw; Gallagher, Rice, Henderson; Saka, Kane, Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4