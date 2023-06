Emma Raducanu sedotta e spennata: l’incredibile rivelazione

Emma Raducanu si è lasciata andare ad un durissimo sfogo nel corso di un’intervista: ecco chi si è servito di lei per un motivo soltanto.

Non è né la prima e né l’ultima star a dover fare i conti con il solito problema che attanaglia le celebrità. Eppure, lo sfogo che ha affidato al The Sunday Times Style ha comunque scosso i suoi sostenitori, non fosse altro per il modo in cui ne ha parlato e per le parole che ha usato.

Quando si è ricchi, si sa, è difficile capire se qualcuno ti stia accanto solo ed esclusivamente per convenienza o perché nutre un affetto sincero nei tuoi riguardi. E ne sa qualcosa Emma Raducanu, la tennista che nel 2021 si è resa protagonista di un’impresa straordinaria che, col senno di poi, le ha completamente cambiato la vita. Vinse lo Us Open, lo Slam newyorkese, a 18 anni appena e partendo dalle qualificazioni, non dal tabellone principale. Ha sbaragliato le sue avversarie una dopo l’altra, manco fosse un tornado, fino a sollevare la coppa nel bel mezzo di un Flushing Meadows pieno in ogni ordine di posto e incredulo dinanzi a quell’inaspettatissimo exploit.

Da quel momento in poi, Emma è diventata una vera e propria celebrità. La si vede ovunque: nelle riviste, sui social, sul web in generale, sui cartelloni pubblicitari. Tra collaborazioni con Dior e Tiffany, Evian e British Airways, il suo patrimonio è ora talmente ingente che la Raducanu è entrata di diritto nella lista degli sportivi più ricchi al mondo secondo Forbes. Ed è proprio in virtù di questo suo nuovo status di ragazza benestante che sono iniziati i problemi.

Emma Raducanu, troppi squali: “Mi hanno usata come salvadanaio”

“Quando ho vinto lo Us Open – ha raccontato al magazine che le ha riservato la copertina e un servizio con tanto di shooting supersexy – ero estremamente ingenua. Negli ultimi due anni ho capito che il tour non è uno spazio molto carino e sicuro”.

“Devi stare in guardia – ha evidenziato la vincitrice dello Us Open 2021 – perché ci sono molti squali là fuori. Penso che le persone del settore, soprattutto con me perché avevo 19 anni, ora 20, mi vedano come un salvadanaio“. Un’affermazione forte, la sua, che ci lascia intuire che qualcuno l’abbia usata nella speranza di poter mettere le mani sul gruzzolo che il tennis e il trionfo allo Slam newyorkese, uniti al denaro derivante dal suo ruolo di testimonial, le hanno fruttato.

Chi di certo non le sta accanto per questo è il nuovo fidanzato, Carlo Agostinelli, che non ha certo bisogno del denaro di Emma, essendo un rampollo di buona famiglia. Qualche giorno fa sono stati visti uscire insieme dalla residenza londinese di lui, un appartamento da 2 milioni di sterline nel cuore di Kensington. Almeno stavolta, quindi, la Raducanu potrà dormire sonni tranquilli.