Germania-Colombia, amichevole: probabili formazioni, pronostici

Germania-Colombia è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, statistiche, approfondimenti.

La Germania continua a non convincere. Sì, sono solo amichevoli, è vero. Ma Hansi Flick, selezionatore ormai in carica da quasi due anni, è ufficialmente entrato nell’occhio del ciclone a causa delle sue scelte divisive, a detta dei più critici “discutibili e confusionarie”.

L’ex tecnico del Bayern Monaco, già molto criticato in seguito al flop al Mondiale qatariota, sta utilizzando queste partite per sperimentare, com’è giusto che sia non dovendo far fronte ad impegni ufficiali. Ma la sua Mannschaft assomiglia sempre ad un cantiere aperto e dà la sensazione di navigare a vista. Nelle ultime tre partite la Germania ha incassato ben due sconfitte, che sarebbero diventate tre se lunedì scorso Kimmich e Havertz non avessero riacciuffato in extremis l’Ucraina: a meno di 10 minuti dalla fine, infatti, la selezione di Rebrov era in vantaggio 3-1. Venerdì invece Gundogan e compagni sono stati di scena in Polonia: l’assedio alla porta difesa da Szczesny si è rivelato infruttuoso e i polacchi hanno castigato ter Stegen alla prima occasione. C’è chi dice che la difesa, che nelle ultime 7 partite non è stata violata solamente contro il Perù, abbia perso qualche certezza con il passaggio a tre, ma Flick per il momento tira dritto per la sua strada.

Colombia imbattuta con il nuovo selezionatore

L’ultimo test prima delle “vacanze estive” è quello con la Colombia, in programma martedì alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Una selezione che sta cercando di farsi largo tra le macerie per la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale.

Con il nuovo commissario tecnico, l’argentino Nestor Lorenzo, i Cafeteros sono imbattuti da ben sette partite, delle quali ne hanno vinto cinque, sebbene abbiano affrontato solo nazionali alla portata. L’ultima amichevole risale allo scorso venerdì: un gol di Cassierra ha piegato l’Iraq. L’obiettivo di Lorenzo è arrivare preparati alle qualificazione ai Mondiali 2026, che inizieranno il prossimo settembre. Tanti volti nuovi contro la Germania, ma ci sarà anche lo juventino Cuadrado, che giocherà in una posizione più accentrata rispetto a quella solita. Flick invece ha confermato che Gundogan stavolta partirà titolare.

Come vedere Germania-Colombia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Germania e Colombia, in programma martedì alle 20:45 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Almeno per quanto riguarda l’Italia non è prevista alcuna copertura televisiva.

Il pronostico

La Germania dovrebbe mettere fine al digiuno di vittorie ma è probabile che la Colombia riesca a segnare almeno una rete contro una difesa che ancora non offre le opportune garanzie. Entrambe realizzeranno verosimilmente un gol per parte.

Le probabili formazioni di Germania-Colombia

GERMANIA (3-4-2-1): ter Stegen; Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck; Hofmann, Gündogan, Kimmich, Wolf; Wirtz, Musiala; Havertz.

COLOMBIA (4-5-1): Montero; Munoz, Sanchez, Lucumì, Osario; Valoyes, Cuadrado, Carrascal, Lerma, Diaz; Maury.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1