Brasile-Senegal, amichevole: probabili formazioni, pronostici

Brasile-Senegal è un’amichevole e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, statistiche, approfondimenti.

L’annuncio è vicino. Secondo O Globo, il più importante quotidiano brasiliano, molto vicino. La fumata bianca è attesa per fine giugno: solamente allora il Brasile annuncerà Carlo Ancelotti, che si prepara a diventare il nuovo commissario tecnico della Seleçao, quello che la condurrà verso il Mondiale 2026. L’allenatore di Reggiolo resterà al Real Madrid fino al 2024, come da accordi contrattuali. Poi si getterà a capofitto nella sua prossima avventura.

Per il momento a guidare i carioca continuerà ad essere il commissario tecnico ad interim Ramon Menezes, subentrato a Tite dopo i Mondiali di Qatar 2022, terminati con l’eliminazione ai quarti di finale per mezzo della Croazia. Da allora il Brasile ha disputato solo due partite, le amichevoli con Marocco e Guinea. Lo scorso marzo la Seleçao ha perso 2-1 contro la grande rivelazione dell’ultimo campionato del mondo, mentre sabato ha dilagato 4-1 contro gli africani, tornando a riassaporare il dolce gusto della vittoria da dicembre. Protagonisti ben tre giocatori del Real Madrid, Rodrygo, Militao e Vinicius, tutti e tre finiti nel tabellino dei marcatori insieme a Joelinton, centrocampista del Newcastle.

Brasile che chiuderà il ciclo di amichevoli affrontando un’altra selezione africana, il Senegal. Mané e compagni sono reduci dal match con il Benin, valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa – sono i detentori dopo aver trionfato nell’edizione 2022 – che si giocherà a gennaio 2024. Soltanto un pareggio per i Leoni della Teranga, che venivano da ben sei vittorie di fila. Un mezzo passo falso praticamente indolore, visto che gli uomini di Aliou Cissé hanno già strappato un pass per la fase finale. L’ultimo confronto con il Brasile risale al 2019: l’amichevole terminò 1-1 e andarono in gol Firmino e Diedhiou.

Come vedere Brasile-Senegal in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Brasile e Senegal, in programma martedì alle 21:00 allo stadio “José Alvalade” di Lisbona, in Portogallo, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Almeno per quanto riguarda l’Italia non è prevista alcuna copertura televisiva.

Il pronostico

La sensazione è che sarà partita vera a Lisbona, con il Senegal che tenterà di mettere in difficoltà una selezione qualitativamente superiore come il Brasile grazie alla sua organizzazione di gioco. Potrebbe uscirne fuori una gara divertente, in cui le reti complessive saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Brasile-Senegal

BRASILE (4-3-3): Alisson; Vanderson, Militao, Marquinhos, Lucas; Casemiro, Joelinton, Paqueta; Rodrigo, Richarlison, Vinicius.

SENEGAL (4-3-3): Dieng; Jakobs, Diallo, Koulibaly, Mendy; Kouyaté, N. Mendy, Ciss; Mané, Jackson, Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1