Croazia-Spagna, finale Nations League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Croazia-Spagna è la finale della Final Four di Nations League 2022-23 ed è in programma domenica alle 20:45: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Croazia o Spagna: qualsiasi direzione prenderà la coppa della Nations League, nell’albo d’oro di questa giovane manifestazione ideata dalla Uefa cinque anni fa comparirà un nome diverso dopo Portogallo e Francia. Per la nazionale a scacchi bianchi e rossi, che non finisce più di stupire, sarebbe il primo titolo in assoluto della sua (breve) storia.

La Roja invece punta a sollevare un trofeo che manca dal 2012, anno in cui si assistette al canto del cigno di una generazione irripetibile. Non ha alcuna intenzione di terminare invece il ciclo croato: iniziano a scarseggiare gli aggettivi per descrivere le imprese delle selezione di Zlatko Dalic. Uno paese di neanche 4 milioni di abitanti che nel giro di cinque anni ha raggiunto una finale Mondiale, un terzo posto agli ultimi campionati del mondo e che adesso rischia di salire sul gradino più alto del podio di una manifestazione sicuramente meno importante delle altre ma che sarebbe il giusto premio per Modric e compagni. La Croazia, come al solito in punta di piedi, in semifinale ha fatto fuori l’Olanda, organizzatrice della Final Four, al termine di un pirotecnico 4-2. Sono serviti i supplementari per decidere la sfida: Kramaric e Pasalic nel secondo tempo hanno ribaltato il gol iniziale di Malen; sono stati riacciuffati da una rete di Lang in pieno recupero ma nell’extra-time hanno dilagato, evitando così i rigori. Prima l’ex bolognese Petkovic e poi l’infinito Modric hanno permesso alla Croazia di staccare il pass per l’ultimo atto della competizione continentale.

Seconda finale consecutiva per la Spagna

La Croazia non perde dalla semifinale mondiale con l’Argentina, che lo scorso dicembre spense il sogno di giocare la seconda finale consecutiva. Da allora la selezione balcanica ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, tra finalina per il terzo e quarto posto in Qatar, Nations League e qualificazioni agli Europei 2024 (pareggio con il Galles e successo in Turchia).

Non sarà facile avere la meglio su una nazionale qualitativamente fortissima ed assortita come la Spagna, che sta provando ad avviare un nuovo ciclo dopo il flop qatariota – fu eliminata dal Marocco agli ottavi di finale – e l’addio di Luis Enrique. L’era di Luis de la Fuente, ex allenatore dell’Under-21 che ha preso il posto di Lucho, potrebbe essere subito bagnata con un titolo: contro l’Italia, nell’altra semifinale, la Roja ha fatto una buona impressione, anche se i due gol di Yeremy Pino e Joselu (2-1) hanno avuto origine da due pasticci difensivi azzurri, calati drasticamente nel secondo tempo dopo aver trovato il pareggio su rigore. Servirà maggiore concretezza sottoporta contro un Croazia che non resterà passiva per un’intera frazione di gioco come la nazionale di Mancini. Di due vittorie e una sconfitta è il bilancio di de la Fuente da quando è al timone delle Furie Rosse: il successo con l’Italia cancella la brutta figura rimediata lo scorso marzo in Scozia (2-0). Per la Spagna è la seconda finale di Nations League consecutiva dopo quella persa nel 2021 contro la Francia a San Siro: i transalpini nell’ultimo atto di Milano prevalsero 2-1.

Le ultime notizie sulle formazioni

Non è prevista nessuna novità nella formazione della Croazia, che dovrebbe scendere in campo con gli stessi undici che hanno affrontato mercoledì scorso l’Olanda. Davanti saranno Pasalic e Ivanusec a supportare Kramaric, mentre rivedremo Perisic in versione terzino nella difesa a quattro formata anche da Juranovic, Sutalo e Vida.

Cambierà poco anche de la Fuente, i cui principali dubbi sono in attacco. Sicuri di una maglia da titolare Gavi e Pino, mentre Rodrigo è in ballottaggio con Asensio. Scalpita dalla panchina anche Ansu Fati. Sulle fasce spazio agli esperti Navas e Jordi Alba, mentre a centrocampo non si può prescindere da Rodri, protagonista assoluto anche contro l’Italia.

Come vedere Croazia-Spagna in diretta tv in chiaro e in streaming

Croazia-Spagna, la finale della Nations League 2022-23, è in programma domenica alle 20:45 al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. La finale tra Croazia e Spagna sarà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Football (canale 203).

Il pronostico

La Spagna contro l’Italia ha brillato per un solo tempo, complice l’atteggiamento troppo rinunciatario degli azzurri, che si sono fatti schiacciare nella propria metà campo. La sensazione è che la Croazia gli dia più filo da torcere, in una partita forse più equilibrata di quanto dicano le quote dei bookmaker. Non è da escludere, insomma, che i regolamentari finiscano in pareggio. Nelle ultime sfide tra queste due selezioni, poi, i gol non sono mai mancati: entrambe dovrebbero segnarne almeno uno nel corso dei 90 minuti.

Le probabili formazioni di Croazia-Spagna

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Vida, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Ivanusec; Kramaric.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Jordi Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1