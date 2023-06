Olanda-Italia, Nations League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Italia è la finale per il terzo e quarto posto della Final Four di Nations League 2022-23 ed è in programma domenica alle 15:00: pronostici.

Italia, non ci siamo. La Spagna, come nella passata edizione della Nations League, è stata di nuovo fatale per gli azzurri di Roberto Mancini, che a Enschede, nello stadio del Twente, hanno perso con lo stesso risultato (2-1) della semifinale di San Siro del 2021.

Sfuma, dunque, il sogno di tornare a sollevare un trofeo – sarebbe stato il secondo dell’era Mancini – che avrebbe sicuramente reso meno pesante l’aria che da un anno e mezzo a questa parte circonda la nazionale. Ed a scacciare quel amaro “retrogusto” di fine ciclo che si continua ad avvertire senza soluzioni di continuità ormai dalla mancata qualificazione al Mondiale qatariota. Non hanno pagato, contro la Roja, le scelte conservative del commissario tecnico, che ha deciso di affidarsi al blocco dell’Europeo – la formazione per 9/11 era composta da protagonisti nella notte magica di Wembley, tra campo e panchina – schierata con uno scolastico 3-5-2. Modulo adottato con il chiaro intento di impedire agli palleggiatori di Luis de la Fuente di trovare più linee di passaggio possibili. L’Italia giovedì scorso è durata solamente un tempo – ha pareggiato quasi immediatamente il gol di Yeremy Pino con un rigore di Immobile – mentre nel secondo è apparsa completamente in balia degli avversari, che hanno trovato il gol decisivo con Joselu all’88’.

Gli ultimi precedenti risalgono a tre anni fa

Una prestazione forse un po’ troppo rinunciataria. Che non ha fatto altro che alimentare i dubbi sul selezionatore, atteso al varco nelle prossime gare di qualificazione ad Euro ’24.

Pioggia di critiche anche su Ronald Koeman, il cui ritorno sulla panchina dell’Olanda è coinciso con due sconfitte – Francia e Croazia, incassando ben otto gol complessivi – e una vittoria, tutt’altro che consolatoria, contro la modesta Gibilterra. Da organizzatori della Final Four di Nations League 2022-23, gli Oranje si ritrovano già fuori. E adesso dovranno giocare la triste finale per il terzo e quarto posto contro l’Italia, con l’obiettivo di evitare, rugbisticamente parlando, il cosiddetto “cucchiaio di legno”. Nonostante il vantaggio non indifferente di giocare davanti al proprio pubblico, van Dijk e compagni hanno perso in maniera rocambolesca (2-4) la semifinale con i croati: non è bastato un discreto primo tempo per domare l’orgogliosa selezione a scacchi, che nella ripresa ha ribaltato l’Olanda con Kramaric e Pasalic. E, dopo aver incassato la rete del 2-2 in pieno recupero, ha dilagato nei supplementari, approfittando di altre disattenzioni difensive degli uomini di Koeman. Gli ultimi testa a testa tra Olanda e Italia risalgono alle qualificazioni ad Euro 2020: all’andata ebbero la meglio gli azzurri (1-0), al ritorno invece finì in pareggio (1-1).

Le ultime notizie sulle formazioni

Koeman dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro la Croazia. E non è da escludere che riproponga anche gli stessi undici. Davanti, nel tridente offensivo, Malen e Simons agiranno ai lati di Gakpo, mentre il centrocampo sarà composto da Wieffer, de Jong e dall’atalantino Koopmeiners. In difesa, in mezzo, Geertruida farà coppia con van Dijk.

Dall’altro lato, Mancini medita di passare al più collaudato 4-3-3, ma le novità non saranno poche. Frattesi confermato a centrocampo, di fianco a Cristante e Verratti, mentre davanti avranno un’occasione Raspadori e Gnonto, in vantaggio su Zaniolo e Chiesa. L’oriundo Retegui è favorito su Immobile. Dietro non ci sarà Bonucci, protagonista in negativo contro la Spagna: dovrebbero giocare Toloi e Acerbi, ma occhio alla possibile novità Buongiorno, convocato all’ultimo momento al posto di Bastoni.

Come vedere Olanda-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

Olanda-Italia, la finale per il terzo e quarto posto della Nations League, è in programma domenica alle 15:00 al De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. La gara tra Olanda e Italia sarà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Football (canale 203).

Il pronostico

L’Italia nelle ultime quattro partite ha battuto esclusivamente la selezione di Malta. E nelle tre gare restanti ha realizzato solo un gol (su rigore), a conferma delle ormai ataviche difficoltà a livello offensivo. L’attacco azzurro potrebbe tuttavia sbloccarsi contro una difesa, quella olandese, che nelle ultime tre uscite ha incassato la bellezza di 8 gol complessivi. La selezione guidata da Koeman – che potrebbe avere anche qualche motivazione in più giocando davanti al suo pubblico – resta in ogni caso leggermente favorita in un match da almeno una rete per parte e più di due totali.

Le probabili formazioni di Olanda-Italia

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertuida, van Dijk, Aké; Wieffer, Koopmeiners, de Jong; Malen, Gakpo, Simons.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Frattesi; Raspadori, Retegui, Gnonto.

Olanda-Italia: chi arriva terza? Olanda

Italia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1