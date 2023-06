Spagna-Italia, Nations League: diretta tv in chiaro, formazioni, pronostici

Spagna-Italia è un match valido per le semifinali della Final Four di Nations League ed è in programma mercoledì alle 20:45: tv, pronostici.

Sarà Spagna contro Italia, come nel 2021. Per gli azzurri, che per la seconda volta nella loro storia si sono qualificati alla Final Four di Nations League, c’è di nuovo la Roja.

E, proprio come nell’ultima edizione, due tra le selezioni più blasonate del continente si affronteranno in semifinale. La nazionale di Roberto Mancini all’epoca ebbe la peggio: a San Siro le Furie Rosse si imposero 2-1 grazie ad una doppietta di Ferran Torres; ininfluente invece la rete di Pellegrini nel finale. Per l’Italia, ancora inebriata dal successo agli Europei, fu l’inizio di una parabola discendente, poi conclusa con la mancata qualificazione ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Una delusione tremenda dalla quale la nostra selezioni sta provando, con molta fatica, a risollevarsi, cercando di dar vita ad un nuovo ciclo. Dopo il disastro mondiale una delle pochissime note liete è stata proprio la Nations League, con l’Italia che è riuscita ad arrivare prima in un girone all’apparenza proibitivo, davanti a due corazzate come Inghilterra e Germania e all’insidiosa Ungheria. Decisive le due vittorie con i magiari e soprattutto il successo ottenuto ai danni degli inglesi a Milano, nella penultima giornata della fase a gironi.

Roja e azzurri in cerca di identità

Mancini però attende test più probanti. E questo con la Spagna sembra avere tutta l’aria di esserlo. Nel frattempo l’Italia ha debuttato nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei, dove avrà l’onere e l’onore di difendere il titolo conquistato nell’edizione itinerante di due anni fa. Una sconfitta e una vittoria finora per gli azzurri.

I campioni d’Europa in carica hanno perso con l’Inghilterra a Napoli (1-2) nonostante una buona reazione nel secondo tempo, compromettendo subito la corsa al primo posto (passano comunque le prime due di ogni girone). La vittoria è arrivata invece senza problemi contro Malta, battuta 2-0 a domicilio: ancora in gol, come contro gli inglesi, l’oriundo Retegui, attaccante argentino con lontanissime origini italiane che Mancini ha deciso di arruolare per risolvere l’ormai atavico problema offensivo. Anche la Spagna è all’alba di un nuovo ciclo dopo la fine dell’era Luis Enrique, che ha smesso i panni del commissario tecnico in seguito al fallimento mondiale: in Qatar la Roja è stata eliminata agli ottavi dal sorprendente Marocco. Alla guida della selezione ora c’è Luis de la Fuente, promosso dall’Under-21. Esordio agrodolce per il nuovo c.t. nelle qualificazione agli Europei: la Spagna ha travolto la Norvegia all’esordio (3-0) ma nella gara successiva ha perso 2-0 in Scozia, offrendo una prestazione davvero negativa, forse figlia dei troppi cambi effettuati dal selezionatore rispetto alla gara precedente. In Nations League invece le Furie Rosse sono arrivate prime in un girone con Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nell’ultima scrematura Mancini ha lasciato sorprendentemente fuori il laziale Zaccagni, uno dei migliori della squadra di Maurizio Sarri quest’anno.

Ci sono invece sia Chiesa che Zaniolo, i due giocatori sui quali il commissario tecnico sembra aver intenzione di puntare con convinzione nelle prossime partite. Retegui dovrebbe giocare titolare, vincendo il ballottaggio con Immobile, mentre l’altro duello riguarda Pellegrini e Zaniolo, vecchi compagni di squadra alla Roma. A centrocampo spazio ai due veterani Verratti e Jorginho, mentre saranno del match i reduci dalla finale di Champions League, vale a dire Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella. De la Fuente replicherà con un 4-2-3-1, in cui saranno assente sia Pedri che Balde, i due giocatori del Barcellona. Morata, unica punta, sarà supportato da Gavi, Asensio e Dani Olmo. Possibili titolari Le Normand e Zubimendi, protagonisti di un’ottima stagione con la Real Sociedad.

Come vedere Spagna-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

Spagna-Italia è in programma giovedì alle 20:45 al De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

La Spagna nell’ultimo decennio è stata spesso indigesta agli azzurri, che l’hanno spuntata nei novanta minuti regolamentari solamente ad Euro 2016. Trend che sembra destinato a continuare anche in questa Nations League: l’Italia oggi si sta faticosamente rialzando dalla batosta della mancata qualificazione ai Mondiali e sta vivendo un vero e proprio “anno zero”, con Mancini intento ormai da mesi a sperimentare nuovi soluzioni, tra certezze e giocatori da lanciare. Non stupisce dunque che la Spagna sia favorita in una gara in cui anche l’Italia riuscirà verosimilmente a rendersi pericolosa, realizzando almeno una rete.

Le probabili formazioni di Spagna-Italia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Dani Olmo; Morata.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1