Formula Uno, Gp del Canada: diretta tv, streaming, pronostico

Formula Uno, Gran Premio del Canada, a Montreal: Verstappen non conosce ostacoli. Pioggia in pista ma anche di penalità

Prima di parlare della venticinquesima pole in carriera di Verstappen, così come ieri vi abbiamo pronosticato, e anche di andare a vedere le varie penalità che ci sono state nella notte, è giusto parlare della Ferrari che, ancora una volta, ha deluso.

Leclerc, uscito fuori al Q2, nel momento cruciale della seconda parte di qualifiche si è trovato in pista con le intermedie, sotto la pioggia, e nell’ultimo disperato tentativo di fare il tempo per rimanere in corsa ha sbagliato ed è uscito. E in radio ha sfogato tuttala sua rabbia. Insomma, ancora problemi e anche qualche errore, che hanno portato a questa ennesima delusione del sabato.

Una delusione che tocca anche Hulkenberg, che era riuscito a regalare una clamorosa prima fila ala Haas: la penalità lo manda al quinto posto. Penalità anche per Sainz che da ottavo passa alla posizione numero 11 pe impeding su Gasly. Stessa cosa anche per Stroll mentre Tsunoda partirà dall’ultima fila. Insomma, una griglia di partenza rivoluzionata che vede però davanti a tutti, il solito Max che anche questa sera in Canada non dovrebbe avere nessun problema a vincere. Sì, purtroppo per gli altri diciamo così perché nemmeno Perez, compagno di squadra e che quindi guida la stessa macchina, riesce a mettere in difficoltà il due volte campione del Mondo che si avvia a conquistare un’altra vittoria.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp del Canada, sul circuito di Montreal, è in programma oggi, domenica 18 giugno alle 20:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso l’orario per vedere il Gran Premio è 21:55.

Condizioni meteo

Le condizioni meteo dovrebbero essere simili a quelle che abbiamo visto negli ultimi due giorni, con una gara che potrebbe essere anche bagnata in alcuni momenti. Le percentuali che possa esserci della pioggia quindi non sono così basse, e magari potrebbe aumentare lo spettacolo.

Il pronostico

Nonostante le condizioni meteo, non ci sono dubbi e lo ha dimostrato anche a Monaco, su chi dovrebbe riuscire in ogni caso a vincere questa gara. Il suo nome è Max, il cognome è Verstappen. Sì, il talentuoso pilota olandese è pronto, di nuovo, a prendersi la vittoria. Per il resto rimane tutto così, difficile da capire. Anche perché la pista bagnata potrebbe portare a delle sorprese per gli altri.