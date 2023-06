Tennis, allacciate le cinture: bikini da fuoripista assicurato

Tennis, allacciate le cinture e state attenti a quello che potrebbe succedere. Il bikini in macchina assicura un fuoripista

Un selfie da urlo. Una stories Instagram che mette a repentaglio tutti quelli che la vedono. Insomma, allacciate le cinture, perché arriva Madalina Ghenea.

La bellissima ragazza è stata in Italia nei giorni scorsi, probabilmente ancora adesso è nel Bel Paese, a Capri precisamente, da dove ha deciso di piazzare sui social qualche scatto bollente su Instagram. Scatti che hanno fatto uscire di testa i propri seguaci, scatti che hanno fatto alzare pure le temperature. Insomma, la bella showgirl, che ha conquistato il cuore del tennista bulgaro Dimitrov, ha fatto vedere a tutti la propria bellezza. E l’ultima stories Instagram è veramente da capogiro.

Tennis, la stories di Madalina Ghenea

Mentre è in macchina, con un bikini nero strettissimo che si vede benissimo che è in difficoltà visto che non riesce a tenere le forme della bellissima donna dello spettacolo, la Ghenea ha deciso di fare una stories Instagram dove lascia ben poco spazio all’immaginazione. In questo caso, ovviamente, non si possono leggere i commenti ma siamo certi che, se questo scatto, fosse stato postato come una semplice foto, avrebbe raccolto un numero indefinibile di like. Sì, siamo praticamente certi di questo.

La Ghenea, come detto, da un poco di tempo è la compagna di Dimitrov. Prima queste erano state solamente voci di corridoio, sussurri, cose che di solito escono in giro ma che poi nella realtà, molto spesso, non sono vere. Ma in questo caso il pronostico è stato quasi ribaltato. Lei sta davvero col tennista così come molte suo colleghe dello spettacolo: la più conosciuta ovviamente adesso è Melissa Satta, che da un poco di tempo ha fatto breccia nel cuore di Matteo Berrettini. I due ormai non si nascondono più e inoltre, soprattutto la showgirl direttamente da una puntata de Le Iene, ha rispedito al mittente tutte quelle accuse ignobili che le sono piovute addosso nell’ultimo periodo che la vedono come “responsabile” del momento negativo del compagno.