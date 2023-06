Paola Egonu, prima il bikini e poi gli Europei: un dettaglio irresistibile

Paola Egonu si concede ancora un po’ di relax prima che scocchi l’ora degli Europei: incantevole in bikini.

Tra un mese tornerà in campo per i campionati Europei di pallavolo femminile, ma dopo una stagione così impegnativa un po’ di riposo ci sta tutto. E Paola Egonu se la sta godendo come meglio può, la pausa che fa da ponte tra la parentesi in Turchia e l’inizio della sua nuova avventura in Italia.

Va a ballare, si “pavoneggia” allo specchio regalando selfie da sogno ai suoi fan, si regala qualche giorno a Manchester. Senza mai dimenticare lo sport che l’ha resa così popolare in tutto mondo, naturalmente. Tant’è che, nei giorni scorsi, di rientro dal Regno Unito, si è recata a Busto Arsizio per fare una bella sorpresa alle farfalline impegnate nei Camp di Uyba Giovani. La campionessa azzurra si è intrattenuta con i giovani talenti del volley, entusiasti per via di quella graditissima ed inaspettata visita da parte della stella più luminosa della pallavolo italiana. Ha chiacchierato con loro, le ha motivato, ha risposto alle loro innumerevoli curiosità. E poi, ovviamente, ha dispensato autografi e sorrisi e posato per una valanga di fotografie.

Dopodiché è tornata a casa, dove ad attenderla c’era la sua amica del cuore, Giuditta Lualdi. Anche lei è una pallavolista ed è proprio questa passione comune ad aver fatto scoccare la scintilla tra le due ragazze, ormai da tempo inseparabili. Stanno trascorrendo insieme un sacco di tempo, ora che la Egonu è tornata nel Bel Paese. Ed erano in compagnia l’una dell’altra anche qualche ora fa, quando hanno deciso di dare ufficialmente il via alla stagione dei bagni e delle pennichelle al sole.

Paola Egonu in piscina con Giuditta: fisico da campionessa

Giuditta e Paola si sono concesse una giornata in piscina e hanno documentato nei minimi dettagli, come spesso accade quando sono insieme, le ore trascorse in relax ed allegria.

Si sono divertite a più non posso e hanno anche sfoggiato, naturalmente, i loro fisici statuari, modellati dalla pallavolo e dai durissimi allenamenti cui si sottopongono per essere sempre così in forma. La Egonu, in particolar modo, sfoggiava un bikini minimal che ha fatto girare la testa, come facilmente intuibile, agli utenti che la seguono su Instagram.

Un selfie, in particolare, ha attirato la loro attenzione. Il perché è presto detto: si tratta di n autoscatto celebrativo, se così lo si può definire, dal momento che la bella Paola si complimenta con se stessa – e ne ha ben donde – per il suo addome piattissimo. E anche il décolleté, per la verità, avrebbe meritato di essere celebrato…