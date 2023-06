Paola Egonu, il cambio look convince i fan: scollatura da campionessa

Paola Egonu, il cambiamento di look ha conquistato subito tutti: impossibile resistere ad una scollatura simile.

Nell’ultimo periodo la campionessa di pallavolo sta dando il meglio di sé. Non solo per quanto riguarda la sua carriera, ma anche le sue pubblicazioni sui social, puntualmente inondate dai like e dai commenti degli utenti. In questi giorni, in particolare, ha stupito tutti con un cambiamento di look che non è passato inosservato e che non ha a che vedere solo con le sue nuove treccine.

Nata nel 1998 a Cittadella, Paola Egonu si è avvicinata molto presto allo sport, dimostrando fin da piccola di avere ottime doti nella pallavolo. Dopo aver giocato per qualche anno nella sua città natale, è entrata nel Club Italia in Serie B1, per poi passare alla Serie A2 e A1 nelle stagioni successive. Nel 2017 ha fatto il suo ingresso nell’Agil di Novara, facendosi notare molto presto per il suo talento incredibile.

È poi arrivata la volta dell’Imoco di Conegliano, insieme a cui ha raggiunto impressionanti risultati. L’atleta ha conquistato una serie di vittorie importanti tra cui spiccano la Supercoppa italiana del 2017, ricevendo il riconoscimento di MVP per due stagioni di seguito. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in Nazionale, affermandosi come una delle migliori pallavoliste del Paese degli ultimi anni.

Paola Egonu, il look non passa inosservato: una dea baciata dal sole

L’anno scorso la campionessa ha preso la decisione di lasciare l’Italia e partire alla volta della Turchia, segnando l’inizio della sua esperienza con il VakifBank, con il quale si è aggiudicata la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League. Ora per lei è arrivata l’ora di tornare in Italia e, attualmente, sta giocando nella squadra Pro Victoria Monza.

Questo è un periodo di importanti novità per Paola, che sui social condivide quotidianamente la sua vita ed i suoi pensieri con i fan, i quali non hanno potuto fare a meno di notare il recente cambio look della pallavolista. Lei stessa, in un post apparso sul suo profilo, ha affermato di essere molto soddisfatta della sua nuova acconciatura. Ma agli attenti occhi degli utenti non è sfuggito un ulteriore dettaglio.

Stiamo parlando degli outfit sfoggiati dall’atleta, che sembrerebbe aver trovato una sempre maggiore confidenza mettendo in bella mostra la sua silhouette con look che esaltano al massimo le sue curve. Lo scatto che potete vedere qui sopra è stato condiviso da lei stessa un giorno fa. La bella giocatrice indossa un abito molto attillato, con tanto di generosa scollatura, che le calza decisamente a pennello.