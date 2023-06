Vanitosa Sofia Goggia: piovono like sulla foto in intimo

Vanitosa Sofia Goggia: la celebre sciatrice si è goduta appieno il suo giorno libero, sorprendendo tutti con una foto in intimo sui social.

Nel corso della sua carriera Sofia Goggia è arrivata a raggiungere incredibili risultati, diventando un vero e proprio orgoglio per il Paese. Nata nel 1992 a Bergamo, ha iniziato a praticare sci a soli 3 anni dimostrando di avere fin da subito una notevole attitudine. Oggi è famosa per i suoi trionfi internazionali e, sui social, può vantare un grandissimo seguito.

Tutto per lei ha avuto inizio sulle piste di Foppolo, prima di debuttare nel circuito FIS nel 2007. In poco tempo ha registrato risultati impressionanti, affermandosi di fatto come una delle più grandi campionesse nazionali. Negli anni si è aggiudicata la vittoria di ben quattro Coppe del mondo in discesa libera e nel 2018 si è affermata al primo posto nella stessa categoria in occasione delle Olimpiadi di Pyeongchang.

La determinazione e la totale dedizione allo sport che l’ha conquistata fin da da quando era bambina le hanno permesso di farsi strada. La notorietà raggiunta in ambito sportivo l’ha portata a guadagnarsi un vasto seguito sui social, che lei stessa utilizza quotidianamente per interagire con i fan. Su Instagram è seguita da oltre 500 mila follower, che ha recentemente sorpreso con uno scatto da togliere il respiro.

Vanitosa Sofia Goggia: il selfie allo specchio conquista tutti

Sebbene sia sempre stata molto riservata sulla sua vita privata – preferendo di gran lunga concentrarsi sullo sport – non è rimasta estranea al mondo dei gossip. Negli ultimi mesi, in particolare, è finita al centro di numerosi rumors, che la vedono impegnata in un’ipotetica relazione con il giornalismo e conduttore Massimo Giletti. Tuttavia nessuno dei diretti interessi, per ora, ha confermato o smentito le voci.

Nelle scorse ore, la sciatrice è tornata ad attirare l’attenzione del pubblico. Questa volta, però, lo ha fatto con una foto apparsa tra le sue storie di Instagram. Sofia si è goduta il suo giorno libero e non ha mancato di condividere il momento anche con i suoi affezionati seguaci, con un selfie scattata davanti allo specchio in cui è a dir poco incantevole. E agli utenti non è sfuggito certamente il dettaglio.

Sofia indossa una gonna lunga ed elegante che le calza a pennello. Mentre la parte superiore del suo bel corpo è coperta solamente da un reggiseno, che lascia poco spazio alla fantasia degli user. La sciatrice ha messo in bella mostra la sua silhouette, sfoggiando una splendida forma come sempre, per la gioia dei fan.