Sofia Goggia, che cambiamento: la scollatura stuzzica i fan

Sofia Goggia ha fatto emozionare tutti con il suo monologo a “Le Iene”. Per l’occasione la sciatrice ha deciso di sfoggiare un look piuttosto sensuale, che i fan hanno molto apprezzato.

La sciatrice alpina, famosa per aver trionfato alle Olimpiadi di Pyeongchang del 2018 nella discesa libera, è stata ospite a “Le Iene” nella serata di ieri. Il suo monologo ha fatto emozionare i fan e, per l’occasione, Sofia Goggia ha deciso di sfoggiare un look piuttosto sensuale, che è stato molto apprezzato dagli spettatori. In particolare per la sua scollatura generosa.

Sofia Goggia si è avvicinata al mondo dello sci quando aveva appena quattro anni. La campionessa bergamasca, classe 1992, ha esordito nel 2007 nel circuito FIS durante una competizione nazionale giovanile a Livigno. Nel 2013 è entrata a far parte della squadra italiana di Coppa del Mondo, mentre nel 2018 si è aggiudicata la medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi di Pyengchang.

Nel corso della sua carriera ha vinto ben quattro Coppe del mondo di discesa libera. Si è portata a casa numerosi riconoscimenti, affermandosi come una delle migliori sciatrici della storia dell’Italia. Nel corso del suo monologo a “Le Iene”, ha raccontato il suo percorso agli spettatori. L’atleta ha spiegato di aver sempre sognato di diventare una campionessa di sci.

Per lei è stato fondamentale l’incontro con il suo insegnante Nicola, il quale ha capito subito che aveva una particolare predisposizione per la disciplina. La sciatrice ha ricordato i suoi inizi: “Per farcela servono tante cose e noi, allora, pensavamo di non averne nessuna. Poi ho capito che, in realtà avevamo tutto”. La 30enne aveva un sogno ed era più determinata che mai ad inseguirlo.

Sofia Goggia, il look a “Le Iene” fa sognare i fan

Tuttavia sognare non è mai stato abbastanza, come spiegato da lei stessa. “Bisogna avere anche un’altra cosa, il coraggio. È il coraggio che ti fa prendere quel rischio” ha affermato. Il coraggio l’ha portata a fare i conti con la paura che, secondo lei, non dovrebbe essere vista negativamente. La paura è da abbracciare nella sua interezza: solamente così potrà fare da guida nel raggiungimento dei propri obiettivi.

View this post on Instagram A post shared by Le Iene (@redazioneiene)

Sofia ha concluso il suo discorso esortando il pubblico ad avere coraggio e non temere la paura. Le sue parole hanno fatto emozionare i fan, i quali non hanno potuto fare a meno di notare il look supersexy sfoggiato dalla sciatrice. In occasione della sua apparizione a “Le Iene”, infatti, si è voluta mostrare in una versione che i tifosi forse non sono abituati a vedere.

La 30enne ha indossato un elegante abito con maniche a sbuffo e una profonda scollatura che non ci ha messo molto a scatenare l’entusiasmo degli spettatori. Le forme della sciatrice si sono fatte notare. Il vestito le dona tantissimo e con la sua scollatura mette in risalto il suo decolleté. Sofia ha stregato tutti con il suo meraviglioso outfit, stuzzicando le fantasie dei fan.