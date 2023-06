Paola di Benedetto, il nuovo amore è da Serie A per la show girl che incanta tutti sul proprio profilo social. C’è il calciatore dell’Inter

Un nuovo amore per una delle donne che maggiormente attirano gli occhi in tv. Una donna che fino al momento ha quasi sempre avuto degli amori famosi. E questa volta ha messo di mira, a quanto pare, un calciatore di Serie A.

Almeno queste sono le indicazioni che arrivano da uno che di gossip ne mastica qualcosa, ovvero Fabrizio Corona, che ha quegli agganci giusti in questo mondo che gli hanno permesso – con fortune alterne e anche con dei problemi giudiziari – di piazzare degli scoop alcune volte clamorosi nel corso della sua carriera. E questa volta ne piazza un altro, che riguarda la bellissima Paola di Benedetto che dopo essere stata fidanzata con Rkomi, poi con Federico di Benji e Fede, adesso sarebbe in sintonia con Raoul Bellanova, esterno dell’Inter che la scorsa estate i nerazzurri hanno preso dal Cagliari che sarebbe stato beccato insieme alla show girl.

Paola di Benedetto, è Bellanova il presunto compagno

“Vediamo lei con un atteggiamento maschile e lui, intimidito, riempito di loghi dalla testa ai piedi, roba che neanche un trapper new generation. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima e si prepara ad una nuova avventura estiva mediatica“, ha spiegato Corona in un programma radiofonico, andando quindi nei dettagli di questa presunta love story che potrebbe incendiare i rotocalchi dei giornali di gossip nelle prossime settimane.

Una storia di una donna dello spettacolo con un calciatore, roba che per anni ha riempito le copertine dei giornali, e che ricorda quella tra la Canalis e Bobo Vieri, che praticamente hanno sdoganato questa moda. Poi nel corso degli anni di queste storie ce ne sono state parecchie, ma poche sono state quelle durature. Ci sono Matri e la Nargi per esempio, che resistono e che hanno messo su una bella famiglia, mentre adesso, rimanendo in tema donna dello spettacolo con sportivi, c’è in piedi anche quella tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Insomma, un dogma quasi. Un qualcosa che prima o poi nella vita devi fare. Altrimenti non sei quasi nessuno.