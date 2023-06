Hamilton, Shakira è già superata: la nuova fiamma si chiama Juliana

Hamilton, la love story con Shakira sarebbe già stata superata. La nuova fiamma del pilota inglese si chiama Juliana. Ecco chi è

Un anno dopo siamo ancora qui, a parlare di Shakira, che dopo aver chiuso la sua love story con Pique, a quanto pare, adesso ha chiuso anche quella con Hamilton. Un anno solo infatti è passato da quando il difensore spagnolo ha tradito la cantante con Clara Chia Marti, sua attuale compagna. E secondo i siti spagnoli lo stesso trattamento, adesso, glielo avrebbe riservato Lewis Hamilton.

C’è stata una cena galeotta tra i due a Barcellona, anche se dopo ognuno si è concentrato a quanto pare sui propri impegni. Impegni che però per Hamilton hanno portato anche ad altro. Anche ad un incontro con Juliana Nalù, la donna con la quale il pilota inglese avrebbe avuto un flirt. Non si sa ancora se ci sia una fiamma riaccesa, o solamente un’amicizia, e al momento non è dato saperlo. Fatto sta che i ben informati oltre a scrivere questo vanno a controllare i profili social e i due ancora oggi continuano a seguirsi su Instagram e a scambiarsi dei like. Cosa normale, direte voi, ma in questo modo di rumors e di sottobanco, nulla è normale e nulla, a questi livelli, può essere realmente lasciato al caso.

Hamilton, chi è Juliana Nalù

Ma chi è Juliana Nalù. Male se non lo sapete, visto che parliamo di una splendida modella di 25 anni, brasiliana, che lavora con importanti agenzie di moda. Un anno fa ha avuto pure una breve relazione con il famoso rapper Kanye West, ex marito di Kim Kardashian.

La brasiliana ha quasi un milione di follower su Instagram, quindi diciamo che è abbastanza seguita, ed ha una bellezza diversa rispetto al solito, come potete ben vedere dalle foto che quando vengono messe sui social fatto immediatamente incetta di like. Insomma, fiamma o meno, Hamilton è stato beccato con questa splendida ragazza che potrebbe insidiare ancora una volta Shakira, che sta cercando di uscire decisamente fuori da una situazione difficile, con degli strascichi importanti dopo la rottura con Pique, ma che si potrebbe trovare di nuovo punto e capo.