Formazioni ufficiali Spagna-Italia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Spagna-Italia, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della seconda semifinale di Nations League. Le ultime dritte.

Dopo lo spettacolare Olanda-Croazia andata in scena ieri, su il sipario anche su Spagna-Italia: appuntamento mai banale che questa volta mette in palio l’accesso alle finali di Nations League. Si tratta del remake della sfida andata in scena due anni fa, quando le “Furie Rosse” riuscirono ad imporsi a Milano contro gli Azzurri, venendo poi regolati dalla Francia di Mbappé. C’erano alcuni dubbi di formazione piuttosto importanti dalla vigilia: ecco le scelte dei due allenatori:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremi; Morata.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Spinazzola; Immobile, Zaniolo.

Spagna-Italia, il pronostico marcatori

In diverse circostanze Morata si è messo in mostra con l’Italia a suon di prestazioni importanti. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che per diversi anni ha militato in Serie A e potrebbe ritornarci a stretto giro di posta, conosce piuttosto bene i movimenti dei difensori italiani e sa come punirli. Non venendo meno ad un’idea di calcio ormai collaudata da tempo, saranno le “Furie Rosse” a fare la partita, incanalandola nei binari più congeniali per sfruttare le loro caratteristiche. La sensazione è che Morata possa riuscire a mettere a referto almeno un gol senza troppi patemi d’animo.

Spagna-Italia, probabili ammoniti e tiratori

Rodri e Gavi tiratori rappresentano opzioni da non trascurare, ma occhio alle sorprese. A suon di prove importanti, infatti, Frattesi è riuscito a calamitare le attenzioni di diverse big di Serie A. L’occasione di mettersi in vetrina è di quelle importanti e gli inserimenti della mezzala del Sassuolo potrebbero rappresentare una valvola di sfogo importante per la Nazionale di Mancini, che dovrà fare di necessità virtù e provare a capitalizzare quelle occasioni che dovessero presentarsi.

Come possibile tiratore piace e non poco anche Barella. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, occhio a Toloi e Zaniolo, che per motivi diversi potrebbero incappare in un cartellino giallo. Il difensore dell’Atalanta dovrà arrangiarsi con le buone e con le cattive per riuscire a contenere le folate degli iberici, mentre l’attaccante di Mancini potrebbe farsi irretire dalla morsa dei difensori della Spagna e cadere nella trappola delle loro provocazioni. Stuzzica anche la possibile ammonizione di Jordi Alba, non più tonico e propositivo come qualche anno fa.