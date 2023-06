Paola Egonu, lo zoom non serve: la sorpresa buca lo schermo

Paola Egonu, la meravigliosa pallavolista ha deciso di sorprendere i fan: davanti ad uno spettacolo simile, lo zoom non serve nemmeno.

Nelle scorse settimane l’atleta ha lasciato ufficialmente la Turchia ed il VakifBank, nel quale ha militato nella stagione 2022-2023, per fare ritorno in Italia scatenando l’entusiasmo dei suoi fan. Molto attiva sul web, Paola Egonu sa sempre come stupire i follower e recentemente ha condiviso uno scatto a dir poco spettacolare, che in poco tempo è stato sommerso dai like e commenti degli utenti.

La campionessa di pallavolo ha lasciato il VakifBak dopo aver conquistato la Coppa di Turchia e la Champions League. Egonu ha vinto il suo terzo titolo europeo, arrivato dopo i successi ottenuti con l’AGIL di Novara e l’Imoco di Conegliano. Ora per lei è arrivato il momento di tornare in Italia e attualmente è impegnata nella Pro Victoria Monza in Serie A1. Possiamo dire che la pallavolista sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni.

Alla fine del 2022 si è guadagnata la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League, con tanto di riconoscimento come miglior opposto e MVP. È arrivata poi la volta del bronzo ricevuto in occasione del Campionato mondiale. Il nuovo anno si è aperto con il trasferimento nel team turco, all’interno del quale si è subito fatta notare per le sue doti. Mentre, al di fuori dallo sport, ha avuto modo di co-condurre il Festival di Sanremo.

Paola Egonu, il selfie lascia tutti a bocca aperta

Negli scorsi mesi i rumors relativi al ritorno nel Bel Paese di Egonu si sono diffusi a macchia d’olio, fino all’annuncio del suo approdo alla Vero Volley Milano. La campionessa ha già firmato un sostanzioso contratto con la squadra, anche se a partire dalla stagione attuale ha fatto ingresso nella Pro Victoria Monza. Mentre si dedica agli allenamenti – in vista delle prossime sfide – non si dimentica mai di interagire con gli affezionati seguaci.

Egonu condivide ogni giorno nuovi aggiornamenti, non solo sulla sua carriera sportiva, ma anche semplicemente in cui si mostra nella vita di tutti i giorni. Come la foto postata recentemente, nella quale è possibile ammirarla in tutto il suo splendore: i suoi bei lineamenti sono incorniciati dalle sue treccine e, con quello sguardo, è riuscita a stregare tantissime persone, alle quali deve aver iniziato a girare la testa.

Questa non è la prima volta che l’atleta delizia i follower con scatti in cui sfoggia tutto il suo charme. La pallavolo, infatti, non è la sua unica passone e il mondo della moda è riuscito a conquistarla tanto quanto il campo di gioco. Egonu ha dimostrato in diverse occasioni di sentirsi molto a suo agio davanti all’obiettivo – senza escludere un futuro da modella – e le sue foto finiscono sempre col mandare in delirio il web.