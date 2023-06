Paola Egonu modella per un giorno: il video a sorpresa incendia i social

Paola Egonu, il video inaspettato è un vero e proprio regalo per i fan: tra abiti attillati e scollature c’è da perdere la testa.

Un metro e 93 di grinta, fascino, talento. Dire che Paola Egonu sia un’atleta dal corpo statuario sarebbe un eufemismo, perché la verità è che questo aggettivo, per quanto incisivo, non rende assolutamente giustizia al suo fisico da pantera e al suo portamento graffiante e “felino”.

Il portamento invidiabile di una sportiva che ha trovato il modo di coniugare muscoli e femminilità in una maniera tutta nuova. E che, proprio in virtù di questo, è riuscita a farsi amare ancor di più. Ci piace quando indossa canotta e shorts e va a rete, la bella Paola, ma ci piace un sacco anche quando, fosse solo per qualche ora, smette i panni della pallavolista per calarsi in quelli della splendida donna che è. Ecco spiegato, quindi, perché ogni volta che la vediamo con indosso gonne o abiti da sera ne restiamo così stupefatti: perché è semplicemente divina, quando fa uscire quell’altro lato di sé.

Ci aveva lasciati di stucco già quando, nello scorso febbraio, era stata assoldata da Amadeus in qualità di co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo, aveva sceso le scale dell’Ariston con la grazia di una dea. Gli abiti che Armani le aveva cucito addosso le stavano a pennello e il risultato era stato, come senz’altro ricorderanno i suoi sostenitori, straordinario in tutti i sensi.

Paola Egonu, la sfilata social lascia di stucco i fan

Aspettavamo con ansia di rivederla in quella veste. Ci è voluto un po’ però prima che la Egonu avesse nuovamente un po’ di tempo libero per farlo. La stagione in Turchia è stata parecchio turbolenta e l’opposto di Cittadella si è dedicata anima e corpo al suo sport del cuore, la pallavolo.

Ora è rientrata in Italia, dove resterà almeno per un anno. Il Vero Volley Milano le ha offerto un ottimo contratto e la bella Paola ha deciso, di conseguenza, di tornare nel Bel Paese. La sua agenda, in questi giorni, è fitta come non mai. E in occasione di uno dei tanti appuntamenti cui ha presenziato è stato girato un video che, nelle scorse ore, ha fatto saltare giù dalla sedia tutti i suoi sostenitori.

In questo spot la Egonu si improvvisa modella e prova talmente tanti di quegli outfit che c’è da perdere la testa. Tra completi dall’ampia scollatura e abiti da first lady, l’ex stella del Vakifbank Istanbul si è divertita a sfoggiare di tutto un po’. E con lei i suoi fan, ben lieti di essersi goduti questo video inaspettato e la sfilata improvvisata da Paola.