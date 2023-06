Paola Egonu scatenata: mani al cielo e giochi di prestigio

Paola Egonu si dà alla pazza gioia in pista lasciandosi alle spalle le fatiche dell’ultima stagione: scatenata come non mai.

Il volley può aspettare. Soprattutto dopo una stagione così impegnativa e dispendiosa a livello di energie. In Turchia Paola Egonu ha fatto faville, come dimostrano le statistiche, e il minimo che potesse fare era concedersi qualche giorno di relax prima di concentrarsi sulle nuove avventure che l’aspettano.

Dopo la parentesi con il VakifBank Istanbul, come noto, la pallavolista ha fatto ritorno in Italia. Non solo per godersi un po’ di meritatissimo riposo, come potrebbe pensare chi non è bene informato a proposito della sua carriera nella pallavolo femminile. L’opposto di Cittadella resterà nel Bel Paese, da qui in avanti, avendo lei firmato il contratto che la legherà, per la prossima stagione, al Vero Volley Milano. E tornerà ad indossare anche la maglia azzurra, sebbene dopo la sfuriata di qualche mese fa avessimo tutti pensato e temuto che non avrebbe mai più giocato con la Nazionale nostrana.

La Egonu è stata brava, invece, a dimenticare quanto accaduto lo scorso anno ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, quando in lacrime giurò che non avrebbe mai più indossato quella maglia. Ma l’Italia ha bisogno del suo preziosissimo contributo e così, durante l’incontro segreto con di qualche settimana fa con il ct Davide Mazzanti, ha deciso di tornare sui suoi passi. Ha saltato la Volley Nations League, mentre sarà presente all’Europeo e al torneo preolimpico, fondamentali in chiave Giochi di Parigi. La Nazionale avrà un altro pezzo da novanta, dunque, su cui fare affidamento durante questi due appuntamenti.

Paola Egonu si dà alla pazza gioia: tutti in pista

Paola sa che dovrà dare un contributo notevole alla sua squadra ed è anche per rigenerarsi al meglio che, in questi giorni, se la sta spassando un po’, com’è giusto che sia dopo un anno di fatiche.

Qualche ora fa era a Busto Arsizio, in quello che a giudicare dagli hashtag aggiunti nella didascalia sarebbe il suo posto “prefe” (preferito, ndr). Ed è stato lì, in quella location da sogno, che si è scatenata a più non posso in pista, lasciando che qualcuno la immortalasse mentre si godeva la musica e le luci stroboscopiche e si dava alla pazza gioia.

Tra una mossa e l’altra ha poi improvvisato, come se non bastasse, qualche gioco di prestigio. In una di queste foto la si vede portare le braccia al cielo e tenere tra i denti il bicchiere del suo cocktail, come un provette giocoliere. Spensierata, felice e pronta a ricominciare la sua vita in azzurro.