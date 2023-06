Lecco-Foggia è un match valido per il ritorno della finale dei playoff di Serie C e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

La finale di ritorno del “Rigamonti-Ceppi” di Lecco fa calare definitivamente il sipario sulla lunghissima postseason della Serie C, iniziata addirittura più di un mese fa.

A contendersi l’ultimo posto utile per disputare la Serie B l’anno prossimo sono i padroni di casa e il Foggia. Chi, tra blucelesti e rossoneri, seguirà le orme di Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, già promossi al termine della regular season grazie alla vittoria dei rispettivi gironi? Dopo la gara d’andata, giocata martedì in Puglia, un vantaggio significativo ce l’ha la squadra di Luciano Foschi, che potrebbe riconquistare la cadetteria a distanza di 50 anni dall’ultima partecipazione: per l’ennesima volta in questi playoff i manzoniani hanno fatto il colpaccio in trasferta (1-2), merito di una punizione eseguita magistralmente dall’esperto Lepore che ha gelato il pubblico dello “Zaccheria” a quattro minuti dalla fine. Era stato il Foggia a passare in vantaggio nel primo quarto d’ora con un gol di Leo, ma gli uomini allenati da Delio Rossi si sono fatti riacciuffare quasi subito, per poi subire la beffa nel finale. Nel mirino dei Satanelli – ma non solo – è finito il discutibile arbitraggio, soprattutto a causa dell’annullamento del gol del possibile 2-1, realizzato da Ogunseye.

Con un pareggio farebbe festa il Lecco

Un risultato che costringe adesso il Foggia a fare l’impresa nella città lacustre. In finale non si tiene più conto della posizione di classifica, ma in caso di parità di punteggio complessiva dopo i 180 minuti si andrà a supplementari ed eventualmente ai rigori.

Ciò significa che i rossoneri dovranno vincere almeno con un gol di scarto per andare all’extra-time, con qualsiasi pareggio invece il Lecco sarebbe promosso in Serie B. I blucelesti di Foschi devono sfatare il tabù “Rigamonti-Ceppi”. Strano ma vero, in questa post-season non hanno mai vinto davanti al proprio pubblico (un pareggio e due sconfitte). Il Foggia, al contempo, dovrà realizzare un altro miracolo sportivo, sulla falsariga di quelli di Cerignola, Crotone e Pescara, tre squadre che i Satanelli hanno eliminato in maniera alquanto rocambolesca. Foschi con ogni probabilità schiererà la stessa formazione scesa in campo martedì a Foggia, mentre Rossi deve fare a meno dello squalificato Costa.

Come vedere Lecco-Foggia in diretta tv in chiaro e streaming gratis La gara tra Lecco e Foggia, in programma domenica alle 17:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che da anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’app sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Anche Rai 2 darà la possibilità di seguire questa sfida in chiaro. Sarà possibile assistere alla finale playoff tra Lecco e Foggia anche su Sky (canale 201, 202 e 251) mentre Rai Play garantirà la diretta streaming gratuita.

Il pronostico

Com’è avvenuto nella gara d’andata, sarà il Foggia a fare la partita, alla ricerca di quel gol che rimetterebbe tutto in parità. Si profila in ogni caso un match serratissimo, caratterizzato da almeno tre reti complessive, visto che il pareggio servirebbe solo al Lecco e i Satanelli dovranno giocoforza sbilanciarsi: ecco perché il secondo tempo potrebbe essere più profilico. Non è da escludere che si arrivi a giocare i supplementari.

Le probabili formazioni di Lecco-Foggia

LECCO (3-5-2): Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli, Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini; Pinzauti, Buso.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2