Berrettini, l’errore più grande: tifosi disperati – VIDEO

Berrettini, per descrivere il momento di Matteo basta vedere il video di quello che è stato il suo errore più grande. I tifosi sono disperati

Matteo Berrettini è tornato. A giocare. E basta. Perché per tornare quello che lui è ci vorrà ancora del tempo. Ieri Sonego, nel derby italiano all’Atp di Stoccarda, lo ha distrutto, sfruttando senza discussioni quelli che sono i problemi fisici di un tennista che sta pagando a caro prezzo i molteplici infortuni.

Ieri, dopo la sconfitta, Matteo è uscito dal campo piangendo. Ha capito che onestamente non può andare avanti in questo modo. I processi sono iniziati per lui, e i giornali oggi gli chiedono un cambio di rotta immediata. Perché ricordiamolo, nessuno è mai arrivato dove è arrivato lui, ala finale di Wimbledon un paio di anni fa. Mica un’era fa. Ma serve la forza mentale per riuscire a riprendere quel cammino entusiasmante che lo ha fatto diventare quello che è stato. E serve anche allenamento, per ritrovare quella condizione fisica che è di base per riuscire a scendere in campo anche con una certa lucidità. Quella lucidità che è mancata ieri.

Berrettini, il video non lascia spazio a commenti

Sì, quella lucidità, dicevamo, che mai c’è stata nel pomeriggio tedesco. Un pomeriggio da incubo per il tennista azzurro con i tifosi che ovviamente sui social si sono scatenati.

C’è un video che circola adesso e che dimostra come Matteo abbia bisogno di una condizione che manca. Un video eclatante, che rende l’idea di quello che ormai non gli riesce più. Una palla lì, alta, solamente da buttare dall’altra parte della rete e a pochi centimetri dalla rete che, però, quella rete, la centra. Modo migliore, purtroppo, per descrivere il momento del tennista azzurro non ci sta. Un modo migliore per far capire quello che sta passando, non c’è. Insomma, Matteo. Noi vogliamo vederti presto quello che eri.