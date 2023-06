Berrettini ko con Sonego: esce in lacrime ma i social non perdonano

Berrettini ko con Sonego nel primo turno del torneo di Stoccarda. Ancora un passo indietro per il finalista di Wimbledon. E i social non perdonano

Matteo Berrettini ha iniziato la stagione dell’erba nel peggiore dei modi. In quello che probabilmente è il suo terreno preferito e dove ha già vinto. Ma niente da fare, l’involuzione è davvero clamorosa.

Il tennista romano, al primo turno in Germania, è stato praticamente distrutto – ed è qui la buona notizia – da Sonego, che ha vinto 6-1, 6-2 non dando scampo a quelli che al momento sono i resti del tennista che ci ha fatto sognare due estati fa in Inghilterra, a Londra, quando è arrivato all’ultimo atto di Wimbledon. Sembrano passati almeno dieci anni da quel pomeriggio che poi si era concluso, in serata, con la vittoria degli azzurri all’Europeo. Eppure non è poi così distante, ma nel frattempo di cose ne sono successe e anche parecchie. E nel mezzo, inoltre, ci possiamo pure mettere quelle che sono state le polemiche, ingiuste, per il suo fidanzamento con Melissa Satta. La vita privata è una cosa, quella sportiva è un’altra e nessuno ovviamente si può prendere il diritto di dire nulla. In ogni caso, i social, anche adesso, a pochi minuti dalla fine del match che è costata l’esclusione di Berrettini, non perdonano nessuno. Un Berrettini che ha lasciato il campo in lacrime.

Berrettini ko con Sonego, i social non lo perdonano

Come detto però i social non perdonano nessuno. Anche se a mettere un poco le cose in chiaro ci ha pensato Paolo Bertolucci, ex tennista e adesso opinionista a Sky, che ha scritto su Twitter: “Ma veramente qualcuno pensava che Matteo Berrettini, dopo una lunga assenza, fosse in grado di giocarsela contro Sonego?”. La domanda è stata questa, e la risposta, evidentemente, è sì.

Sì, molti si aspettavano almeno uno scatto d’orgoglio del tennista azzurro che purtroppo non c’è stata. E sui social come detto i commenti si sono sprecati. Nessuno gli perdona nulla ormai e il momento, d’altronde, è pure abbastanza critico per quello che, questa mattina, è anche uscito fuori dalla Top 20 Mondiale ATP. Serve uno scossone, principalmente mentale a quanto pare e poi immediatamente anche fisico.

Qué imagen de Mateo Berrettini en el día de su reaparición. Se marcha de la pista pidiendo disculpas entre lágrimas. Ha perdido (6-1 y 6-2) ante su compatriota Lorenzo Sonego. pic.twitter.com/9lvqWzsmNL — Germán R. Abril (@gerebit0) June 12, 2023

mi ero dimenticata che oggi giocasse Berrettini. E temo pure lui se ne sia dimenticato. — miriam (@reilachii) June 12, 2023

Era fermo da tempo e, anche prima dello stop ai box, non è che se la stesse passando meravigliosamente. Più che sulla prova di #Berrettini (occorre tempo) mi concentrerei sull'eccellente momento di #Sonego. Un anno fa lo si dava per finito.#ATP #tennis #ATPStoccarda — Steven MailBox (@BarbettaRossa) June 12, 2023