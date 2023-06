Gratta e Vinci, doppia beffa da 50mila euro: dalla padella alla brace

Gratta e Vinci, una doppia beffa da 50mila euro. Il giovane uomo, un cuoco, passa dalla padella ala brace. Ecco quello che è successo

Una delusione enorme. Che non può essere nemmeno minimamente mitigata dalla vincita di mille euro piazzata dopo una sola settimana. Perché comunque vincere mille euro al Gratta e Vinci è già una bella fortuna, ma non per questo uomo, per questo ragazzo, in questo storia raccontata da Agimeg che vi stiamo raccontando.

Il fatto è accaduto a Ortisei: “Poco di più di una settimana è in entrato in negozio un nostro cliente abituale, su ragazzo di 26 anni del Kosovo che lavoro dalle nostre parti come cuoco stagionale – ha raccontato il titolare Gabriel Prinoth del Bar 181 – stava per acquistare un Gratta e Vinci ma decise di lasciare quel tagliando ad una persona che era nel bar con lui”. Mai scelta meno azzeccata: quel biglietto ha regalato all’uomo che lo ha grattato la bellezza di 50mila euro. Sì, cinquantamila euro. Una cifra enorme, di quelle incredibili, che con questo gioco si vincono solamente una volta nella vita. Beh, forse abbiamo esagerato anche in questo caso. Non tutti li vincono questi soldi.

Gratta e Vinci, la misera consolazione

Il ragazzo, un 26enne kosovaro e cuoco stagione da quelle parti, non si è però perso d’animo. Sicuramente ci è rimasto male, magari sperava (e forse c’è stato pure o ci sarà) un regalo da parte di chi ha vinto quella somma. Ma è tornato pure all’attacco, una settimana dopo, andando a comprare un altro Gratta e Vinci.

E ha deciso di acquistare un 100X, dal valore commerciale di 20euro. Bene, in questo biglietto l’uomo ha trovato uno dei moltiplicatori, quello da 10X: e la vincita che c’era sotto era di 100euro. Insomma, alla fine ha vinto mille euro che come detto è solamente una magra, magrissima consolazione di quello che avrebbe potuto portare a casa solamente una settimana prima. Incredibile!