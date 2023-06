Festa Manchester City, Grealish eroico: una sbornia da treble – VIDEO

Festa Manchester City: Grealish un vero e proprio eroe. Ha bevuto probabilmente tutto quello che gli è passato sotto il naso. La sbornia per il treble

Un incredibile voglia di festeggiare, forse troppa, visto poi com’è andata a finire. Ma onestamente, dopo che nello spazio di un mese hai portato a casa la Premier League, l’Fa Cup e la Champions League non ce la sentiamo minimamente di condannata Grealish. Che alla fine è un ragazzo come tutti noi. Che ogni tanto esagera, è vero, ma se non fa danni allora va bene così.

Di certo però c’è da dire una cosa: che in questo modo l’esterno del Manchester City forse la festa nemmeno se la gode del tutto. Visto che la sensazione è che si sia bevuto tutto quello che gli è passato sotto il naso. Beh, più che sensazione è una certezza, almeno per quanto riguarda l’uscita dall’Hotel di Ibiza dove alcuni giocatori della squadra di Guardiola, dopo aver toccato il suolo di Manchester nella notte tra sabato e domenica, hanno deciso di prendere un altro aereo e di volare in Spagna dove hanno fatto i bagordi fino a poche ore dalla parata che li ha visti protagonisti in città nella giornata di ieri. E tra questi come al solito quello che non si è tirato mai indietro è stato Grealish che, come potete vedere dalla foto sotto, è stato sorretto a Walker nel momento in cui doveva andare a riprendere l’aereo per tornare a casa. Troppo alcool in corpo. Non ce la faceva nemmeno a camminare.

Festa Manchester City, eroe Grealish

Tant’è che in aeroporto – racconta il Sun – rendendosi conto di quello che era successo gli inservienti hanno messo a disposizione dell’esterno inglese una sedia a rotelle per salire in aereo. Non ne ha avuto bisogno si racconta, perché aiutato appunto dai divertiti compagni.

Poi ieri la parata, raccontata in maniera meticolosa sui propri profili social. Un Grealish scatenato dal primo all’ultimo minuto che se gli avessero dato chissà cosa da bere lo avrebbe fatto senza particolari problemi. Ormai era entrato in quella modalità e in quella modalità ha finito. Chissà quanto tempo ci vorrà per recuperare il tutto. Ma il treble meritava. Ne siamo certi.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jack Grealish fue ayudado por Kyle Walker a la salida de su hotel en Ibiza hoy por la mañana, antes de salir rumbo a Manchester. Incluso, el personal del aeropuerto le ofreció una silla de ruedas para llevarlo. Vía @SunSport – @City_Xtra. pic.twitter.com/DgjqMCVRli — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2023