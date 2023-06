Calciomercato Inter, Sergio Ramos e Kessie prendono quota: ecco cosa ci dicono i bookmaker in merito alla squadra di Simone Inzaghi

Sicuramente ci vorrà ancora del tempo dentro l’Inter per smaltire la delusione della sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. Una sconfitta che brucia per come è arrivata e soprattutto per le occasioni che la squadra di Simone Inzaghi, nel finale, ha creato, e che non è riuscita a sfruttare.

In ogni caso la società ovviamente ha già dovuto mettere da parte tutta la delusione per iniziare a programmare la prossima stagione, quella che deve essere quasi di un rilancio. Beh, forse il termine non è quello corretto, visto che comunque i nerazzurri due trofei a casa li hanno portati, potremmo dire della consacrazione, con un obiettivo importante che è lo scudetto, che da due anni prende altre strade nonostante i milanesi diano la sensazione di essere una squadra pronta per vincere il tricolore. I grandi movimenti sono iniziati da un poco di tempo, con alcuni che potrebbero andare via – vedi Onana – e con altri che potrebbero arrivare, vedi i nomi che ci sono in questo titolo. Insomma, secondo i quotisti di Goldbet ci sono delle reali possibilità che i nerazzurri possano portare sia Kessie che Sergio Ramos dentro la squadra di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, cosa dicono le quote

Certo, ci sono delle perplessità soprattutto per quanto riguarda Sergio Ramos e, a dire il vero, non ci credono più di tanto nemmeno i bookmaker: un possibile approdo a Milano dell’ex difensore del Real Madrid che in Spagna ha vinto praticamente tutto, è dato a sei volte la posta. Non una quota così bassa, evidente. A differenza di quanto potrebbe succedere con Kessie.

L’ivoriano infatti, che al Barcellona non ha sicuramente giocato quanto si aspettava, è stato accostato diverse volte all’Inter nel corso di questi mesi soprattutto per via di un possibile addio di Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe essere in uscita e allora un sostituto i nerazzurri lo dovrebbero trovare per forza e l’ex Milan è nel mirino. In questo caso, un suo passaggio a Milano dall’altra sponda del Naviglio dopo la sua esperienza in rossonero è data a 2,50 volte la posta. Assai probabile in poche parole.