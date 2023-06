Sara Croce è una calamita: il dettaglio non passa inosservato

Sara Croce, la meravigliosa modella ed influencer è una vera calamita, capace di attrarre chiunque grazie al suo fascino.

I telespettatori hanno imparato a conoscerla ad “Avanti un Altro”, dove ha indossato i panni della Bonas. Ma il suo regno è il web: il suo profilo Instagram vanta 1 milione di follower e ogni foto viene puntualmente sommersa dai like e dai commenti degli utenti che ormai hanno perso la testa per lei. Sara Croce è una delle influencer più amate in assoluto e con il suo fascino ha conquistato tantissime persone.

Modella, influencer e volto della televisione: Sara è sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo. La 25enne è riuscita a realizzare il sogno che coltivava fin da bambina, affermandosi sia sul piccolo schermo che sui social, dove è una vera e propria star. La sua popolarità è legata alla partecipazione ad “Avanti un Altro”, nel corso della quale ha avuto modo di sfoggiare tutto il suo charme nel ruolo di Bonas.

Ma il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2019, quando è stata scelta per prendere parte ad una puntata di “Ciao Darwin” in qualità di Madre Natura. Il pubblico non è certamente rimasto indifferente davanti alla sua bellezza e, in poco tempo, ha fatto breccia nel cuore di milioni di fan. Sara infatti non ha solo un viso meraviglioso, ma è anche dotata di un corpo che sembra scolpito.

Sara Croce, il look in bianco scatena i social

Salita alla ribalta tra le fila del concorso di bellezza Miss Italia, oggi è un’apprezzatissima influencer. Sui social interagisce con i fan condividendo la sua quotidianità: dagli eventi a cui partecipa al suo lavoro davanti i riflettori, passando per la vita di tutti i giorni e i momenti di svago insieme agli amici. La modella si è guadagnata l’affetto di molti utenti, rimasti stregati dalla sua incredibile sensualità.

La foto che potete vedere qui sopra è solamente una delle chicche che la bella Sara posta su Instagram. Sempre presa tra un impegno e l’altro, negli scorsi giorni ha avuto modo di visitare la località di Capri e, ovviamente, non poteva mancare di portare i fan insieme a lei nel suo viaggio.

Lo scatto che vi proponiamo è stato particolarmente gradito e il look dell’influencer non è passato inosservato. Sara indossa una tutina nera monospalla con un’originale scollatura riuscita a catalizzare gli sguardi degli utenti. L’outfit risalta perfettamente le sue curve e lei è semplicemente meravigliosa, come sempre. A giudicare dalle reazioni dei fan, possiamo dire che la modella è destinata a fare ulteriore strada nello spettacolo.