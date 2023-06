Sara Croce, abbagliati ma non del flash: che splendore con quell’abito

Sara Croce ha lasciato tutti di stucco con il selfie allo specchio in cui sfoggia il suo sensualissimo abito prima del grande evento.

Ormai il suo è uno dei volti più amati del web. Influencer, modella e volto televisivo, Sara Croce si è fatta strada nel mondo dello spettacolo guadagnandosi le simpatie e l’affetto di tantissimi spettatori. Ma è sui social che dà il meglio di sé, con i suoi incredibili scatti. Solamente nelle scorse ore ha abbagliato i followers di Instagram, non tanto per il flash del suo smartphone, quanto per il suo look mozzafiato.

Classe 1998, Sara Croce ha mosso i primi passi nel settore partecipando a Miss Italia, il rinomato concorso di bellezza che le ha fatto da trampolino di lancio. In seguito all’esperienza ha avuto inizio la sua carriera di modella, tra servizi fotografici e sfilate per brand prestigiosi. Nel 2019 si è fatta conoscere al grande pubblico nei panni di Madre Natura in una puntata di “Ciao Darwin”.

Per la splendida influencer è stato un vero onore ricoprire il ruolo che l’ha portata alla notorietà. Grazie alla sua incredibile bellezza e al suo fisico avvenente ha fatto colpo su tutti e, un anno più tardi, è stata scelta per entrare nel cast di “Avanti un Altro” in qualità di Bonas. Inutile dire che anche durante la sua partecipazione al celebre game show è riuscita ad attirare l’attenzione degli spettatori, rimasti stregati dal suo fascino irresistibile.

Sara Croce, il look ha conquistato tutti: elegante e sensuale

Oltre ad essere un’appassionata di moda e spettacolo, Sara è un’amante del fitness e – come dimostrano le sue foto in palestra – si allena con dedizione. Il suo fisico scolpito è la prova del suo impegno e lei stessa, sui social, condivide spesso scatti in cui è possibile ammirare la sua fantastica silhouette e le sue forme da sogno.

Ma anche il suo meraviglioso viso vuole la sua parte: la modella è dotata di una bellezza naturale impossibile da non notare. Nelle scorse ore tra le sue storie è apparsa la foto che vi proponiamo, nella quale ha voluto sfoggiare il look scelto per un evento importante. Come sempre, è riuscita a fare colpo su tutti mandando Instagram letteralmente in delirio.

Sara ha optato per un abito da sera a mezze maniche con una fantasia che gioca con le linee che le sta alla perfezione. Corto ed attillato, il vestito le calza a pennello. L’influencer l’ha abbinato ad un paio di tacchi a spillo e il risultato è a dir poco strepitoso: ha saputo unire sensualità ed eleganza al meglio. E con quello stacco di coscia ha incantato tantissimi utenti.