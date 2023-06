Tennis, il pareo si apre sul più bello: follower in corto circuito

Tennis, l’atleta che ha conquistato i social con i suoi scatti da urlo ha recentemente mandato il web in corto circuito con una foto oltre ogni limite.

L’affascinante giocatrice è un’affermata atleta, ma non solo: le sue meravigliose foto non sono certamente passate inosservate sul web, dove tra uno scatto e l’altro si è guadagnata un notevole seguito. Se in passato ha fatto emozionare i tifosi per le sue prodezze sul campo, oggi sembrerebbe più improntata a stenderli con il suo fascino. Recentemente ha mandato Instagram in cortocircuito con una storia che definire “hot” è poco.

Vitalia Diatchenko è una tennista russa, classe 1990, salita alla ribalta nel 2009 nella sua prima manifestazione del Grande Slam, in occasione del Roland Garros. Fin da subito si è fatta notare per le sue doti sconfiggendo la vitale Mathilde Johansson prima di essere battuta da Dinara Safina, ai tempi numero 1 del mondo. Dopo aver raggiunto i primi risultati sul campo, nel 2011 è stata costretta a fermarsi per via di un incidente.

L’infortunio l’ha tenuta lontana dalle competizioni per diversi mesi. Nel 2014 la giocatrice ha raggiunto il suo miglior risultato, spingendosi fino alla posizione numero 71 della classifica mondiale. Col passare del tempo, però, le sue partecipazioni a competizioni importanti si sono fatte sempre più sporadiche. La tennista continua a seguire la sua passione, sia chiaro, ma non si tratta della sua unica attività.

Tennis, l’ultimo scatto di Vitalia Diatchenko scatena il web

Vitalia è dotata di un fascino irresistibile: alta, con un fisico scolpito tutto curve e incredibilmente bella, l’atleta negli ultimi anni si è dedicata, oltre che al tennis, anche alla carriera di modella raggiungendo grandi traguardi. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 73 mila followers e – come molte altre colleghe diventate celebri sul web per il loro charme – ha fatto perdere la testa ha tantissimi tifosi.

Basta guardare il suo account per rimanere a bocca aperta. La sua sensualità prorompente non passa certamente inosservata e lei stessa, spesso e volentieri, si diverte a stuzzicare i fan con scatti da capogiro. Come questa foto, apparsa recentemente tra le sue storie. La tennista, nella didascalia, ha affermato ironicamente di essere impegnata a lavorare alla sua abbronzatura.

Nello scatto è possibile vederla con indosso un bikini nero, abbinato ad un set per il mare a dir poco provocante. Con un semplice selfie, è riuscita a scatenare l’entusiasmo degli utenti: impossibile mantenere la calma davanti ad uno spettacolo simile. Il pareo, con quello spacco vertiginoso, ha catalizzato tutta l’attenzione degli utenti.