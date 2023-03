Tennis, trasparenze fatali: quella scollatura fa venire le vertigini

Tennis, la meravigliosa giocatrice è più sensuale che mai con indosso un outfit che gioca con le trasparenze lasciando intravedere le sue curve pericolose.

I tifosi ormai hanno imparato a conoscerla non solo per le sue doti nel tennis ma anche per la sua bellezza irresistibile. La tennista russa è seguitissima sui social, dove nelle scorse ore ha scatenato l’entusiasmo dei fan sfoggiando un outfit più sensuale che mai. Un look che gioca con le trasparenze dando ai followers la possibilità di ammirare le sue curve pericolose.

La 32enne – che nel 2014 ha raggiunto il suo best ranking al 71esimo posto – è una delle giocatrici più amate dai tifosi. Nonostante negli ultimi anni la sua posizione in classifica sia calata progressivamente, sul web diventa sempre più popolare grazie alle sue foto mozzafiato. La splendida Vitalia Diatchenko ha fatto breccia nel cuore di milioni di fan: mora e con gli occhi azzurri, è alta, formosa e dai lineamenti incantevoli. Resistere al suo fascino è impossibile.

Negli scorsi giorni l’atleta ha preso parte al torneo ITF Kazakistan 02A. Qui è arrivata agli ottavi di finale, per poi fermarsi in seguito alla sconfitta contro l’avversaria Jang Su-Jeong. Mentre si prepara per i suoi prossimi match, Vitalia continua a fare faville sui social, dove oltre a postare scatti da urlo spesso interagisce con i followers rispondendo anche alle loro domande.

Tennis, la meravigliosa Vitalia Diatchenko torna a far sognare i tifosi

Recentemente ha fatto quattro chiacchiere con i suoi fan, curiosi di sapere se sia fidanzata (la risposta è no, per la loro gioia), quando ci saranno le sue prossime partite e quali siano le sue canzoni e film preferiti. Tra le varie domande, un utente le ha chiesto cosa stesse indossando al momento. Vitalia non ha esitato e ha risposto al quesito con una foto scattata davanti allo specchio.

Anche se il suo bellissimo viso è coperto dallo smartphone, ai fan è bastato dare un’occhiata al suo look per rimanere senza parole. La tennista ha sfoggiato un outfit decisamente sexy caratterizzato da una camicetta trasparente, abbinata a pantaloni in latex.

Sotto alla camicetta, indossa un top corto in pizzo nero. Il look total black le dona molto e, su Instagram, ha mandato i fan in delirio. La giocatrice ha voluto osare e così ha fatto giocando con le trasparenze che hanno stregato tutti. D’altronde, sui social Vitalia ha sempre dimostrato di avere uno spiccato interesse per il mondo della moda posando per le foto incantevoli che hanno conquistato milioni di fan.