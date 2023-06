Fenerbahçe-Basaksehir, finale Coppa di Turchia: tv, formazioni, pronostici

Fenerbahçe-Basaksehir è la finale della Coppa di Turchia 2022-23 e si gioca domenica alle 19:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Da una parte c’è una squadra, il Fenerbahçe, che non solleva questa coppa da 10 anni e che potrebbe farla diventare un “premio consolazione” dopo aver visto vincere il campionato agli storici rivali del Galatasaray. Dall’altra il Basaksehir, altro club di Istanbul, che invece sogna il primo trionfo in Coppa di Turchia: sarebbe il secondo titolo della sua storia dopo lo storica vittoria in Super Lig nella stagione 2019-20.

Nonostante l’attacco più prolifico del torneo – 87 gol segnati, 4 in più del Galatasaray – il Fenerbahçe ha avuto la peggio in un’emozionante volata per il titolo, restando a mani vuote per il nono anno di fila. La formazione allenata dal tecnico portoghese Jorge Jesus ha chiuso a -8 dal primo posto: divario che tuttavia si è ampliato solamente dopo l’ultima giornata, in cui il Galatasaray ha avuto la meglio 3-0 uno scontro diretto ininfluente, visto che la matematica era arrivata già qualche giorno prima ed il Fenerbahçe aveva chiaramente la testa alla coppa. I gialloblù sono rimasti in corsa fino alla fine ed hanno finito per pagare qualche mezzo passo falso di troppo. Colpa anche di una fase di non possesso palla non sempre impeccabile: sono ben 42 la reti incassate da Valencia e compagni, molte di più non solo rispetto al Galatasaray (27) ma anche di due squadre che sono arrivate dietro ai Canarini, come il Besiktas (36) e lo stesso Basaksehir (37).

Il Fenerbahçe sogna il primo titolo dal 2014

In attesa di capire cosa farà l’allenatore lusitano – il Brasile potrebbe tentarlo proponendogli la panchina della nazionale – il Fenerbahçe dà l’impressione di puntare tantissimo su questa coppa, che sarebbe un modo per tornare a vincere dopo anno di siccità.

Proverà ad impedirglielo Emre Belozoglu, attuale tecnico del Basaksehir ed ex giocatore del Fenerbahçe (nonché allenatore ad interim nel 2021). L’ex centrocampista dell’Inter è arrivato quinto in campionato. Lontanissimo non solo dall’Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che ha chiuso al quarto posto, ma anche dal podio. L’unico modo per tornare a giocare in Europa – quest’anno sono stati protagonisti in Conference League, arrivando primi nel girone della Fiorentina – è dunque vincere la Coppa di Turchia. In semifinale il Basaksehir l’ha spuntata per il rotto della cuffia, battendo nei supplementari l’Ankaragucu.

Come vedere Fenerbahçe-Basaksehir in diretta tv e in streaming

La finale della Coppa di Turchia tra Fenerbahçe e Basaksehir, in programma domenica alle 19:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sulla seconda competizione più importante del calcio turco.

Il pronostico

Il Fenerbahçe ha avuto la meglio per ben due volte sul Basaksehir nel campionato che si è appena concluso: 1-0 ad ottobre e 2-1 lo scorso aprile, partite in ogni caso molto equilibrate. Jorge Jesus, con le valigie in mano, farà di tutto per regalare un titolo al club di Istanbul, a secco negli ultimi nove anni. Fenerbahçe favorito in una gara da almeno un gol per parte: assai probabile che il Basaksehir segni almeno una rete contro una difesa che quest’anno non ha mai dato la sensazione di essere solida.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Basaksehir

FENERBAHCE (4-1-3-2): Egribayat; Kadioglu, Akaydin, Szalai, Luan; Willian; Kahveci, Crespo, Rossi; Guler, Valencia.

BASAKSEHIR (4-4-2): Dilmen; Ozbayrakli, Touba, Wu, Erkin; Toruc, Biglia, Ozcan, Gurler; Keny, Figueiredo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1