I pronostici di domenica 11 giugno: Serie A e B, Brasileirao, Eliteserien

I pronostici di domenica 11 giugno, ultimo capitolo stagionale per Serie A e Serie B, in campo anche Brasileirao, Eliteserien e altri campionati.

La lunghissima stagione di Serie A e Serie B si chiuderà questa domenica con gli ultimi due capitoli: lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona e il ritorno del playoff promozione tra Bari e Cagliari. Lo spareggio si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia in partita secca di novanta minuti: in caso di pareggio si andrà subito ai calci di rigore senza disputa dei tempi supplementari.

In Serie B invece il Bari, che si è classificato davanti al Cagliari alla fine della regular season, ha a disposizione due risultati su tre al 90′ per festeggiare la promozione in Serie A. Ecco perché il secondo tempo potrebbe vedere un numero di gol più alto rispetto al primo.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Svezia, Norvegia e Brasile, tra le partite che promettono un alto numero di gol occhio in particolare a Odd BK-Molde, Bodo/Glimt-HamKam, Flamengo-Gremio e Sarpsborg-Viking. Da almeno un gol per squadra anche la finale di Coppa di Turchia tra Fenerbahce e Istanbul Basaksehir.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol Secondo tempo in Bari-Cagliari, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Molde (in Odd BK-Molde, Eliteserien, ore 17:00)

• Hacken (in Hacken-Mjällby, Allsvenskan, ore 17:30)

• Flamengo (in Flamengo-Gremio, Brasileirao, ore 23:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Twente-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 14:30

• Odd BK-Molde, Eliteserien, ore 17:00

• Bodo/Glimt-HamKam, Eliteserien, ore 17:00

• Flamengo-Gremio, Brasileirao, ore 23:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sarpsborg-Viking, Eliteserien, ore 17:00

• Emmen-Almere City, Playoff Eredivisie, ore 18:00

• Fenerbahce-Istanbul Basaksehir, Coppa di Turchia, ore 19:45

• St. Louis City-LA Galaxy, MLS, ore 19:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Stabaek-Rosenborg, Liga, ore 21:00)