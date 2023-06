Tennis, follower su di giri: quel bikini sfida l’immaginazione

Tennis, stavolta nessuno ha osato contestarla: la foto con indosso il sexy thongkini ha fatto impazzire il popolo dei social.

Benché sia stata eliminata al primo turno e in una manciata di minuti, non v’è dubbio sul fatto che sia stata una delle protagoniste assolute di questo Roland Garros. Non in senso positivo, però. L’esatto contrario, semmai. Basti dire che si è beccata tanti di quei fischi che forse nessuno mai prima di lei era stato così contestato a Parigi.

Marta Kostyuk ha esordito nello Slam francese proprio contro la sua più acerrima “nemica”. Sono rivali sul campo da tennis ma soprattutto a livello politico, essendo rispettivamente ucraina e bielorussa. Gli attriti tra le due atlete, dunque, sono direttamente riconducibili alla guerra e all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La nativa di Kiev proprio non ce l’ha fatta ad ignorare le origini della sua avversaria – cosa che era già successa qualche mese fa – e a scindere sport e politica al momento di scendere in campo. Non ha voluto fare la foto con lei prima che iniziasse il match e non le ha neanche stretto la mano, naturalmente, al termine della partita.

Cosa che il pubblico non ha ovviamente gradito e che avrebbe spinto gli spettatori, accorsi a Parigi per vederle duellare, a contestarla dal primo all’ultimo minuto di gioco. Aveva tutti contro, insomma, la Kostyuk, che è tuttavia rimasta ferma sulle sue posizioni nonostante i fischi a lei rivolti.

Tennis, solo fischi di apprezzamento stavolta per la bella Marta

Nella conferenza stampa che ha fatto seguito al duello con la Sabalenka, non è arretrata di un solo millimetro. “Non la rispetto”, ha detto in riferimento alla sua avversaria, che nel frattempo aveva conquistato l’accesso al secondo turno dello Slam parigino.

Si è dunque parlato a lungo della bella Marta e della sua opinabile posizione in materia di legami tra sport e politica. E anche oggi il suo nome è sulla bocca di tutti, avendo lei postato una di quelle foto che non lasciano spazio all’immaginazione e che sono destinate, di contro, ad infrangere cuori a più non posso.

La Kostyuk, questo non lo si può certo negare, è una delle tenniste più sexy del circuito maggiore. Ha un fisico invidiabile ed è per questo motivo che vederla con indosso un thongkini – la nuova frontiera del bikini – ha rallegrato la giornata a quanti si sono imbattuti in questo scatto così bollente. E stavolta, per ovvie ragioni, nessuno ha avuto il coraggio di contestarla: solo fischi di apprezzamento per la Kostyuk in bikini.