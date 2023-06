Tennis, il bikini fa le bizze: spettacolo a sorpresa su Instagram

Tennis, l’atleta ha sorpreso i follower con uno spettacolo mozzafiato su Instagram: con quel bikini addosso è a dir poco meravigliosa.

I suoi scatti incantevoli le hanno permesso di guadagnarsi un notevole seguito sui social. La bella atleta sa sempre come attirare le attenzioni dei follower e, con la foto in bianco e nero apparsa tra le sue storie, ha fatto una sorpresa molto gradita a questi ultimi: uno spettacolo al quale è impossibile resistere, che ha scatenato l’entusiasmo degli utenti su Instagram.

In passato si è dedicata alla carriera di tennista professionista. Tuttavia, come molti altri giocatori, ha deciso di abbandonare le competizioni. Ira Chekashova ha sempre nutrito una grande passione per la disciplina e – dopo aver tentato di scalare le classifiche internazionali – si è ritirata ufficialmente. Ciò, però, non ha comportato un totale allontanamento dallo sport. Infatti è diventata una coach, che condivide i suoi insegnamenti online.

Oltre a dedicarsi al tennis, l’atleta si è fatta notare sui social conquistando migliaia e migliaia di fan. La 27enne ha dimostrato di sentirsi perfettamente a proprio agio davanti all’obiettivo e, da diverso tempo, posa per stupendi servizi fotografici. Le sue foto in lingerie e bikini hanno fatto perdere la testa a tantissimi utenti: Ira è dotata di una bellezza straordinaria, naturale ed irresistibile.

Tennis, una giornata all’insegna del sole per Ira Chekashova

Lineamenti scolpiti, fisico da sogno e sguardo di ghiaccio in grado di incantare chiunque: l’insegnante di tennis è sicuramente una delle sportive più affascinanti degli ultimi tempi. Ciò spiega la popolarità che è riuscita a raggiungere online. Lei stessa è molto attiva sui social e si diverte ad interagire con i follower, stuzzicando di tanto in tanto le loro fantasie. Come accaduto con uno degli ultimi scatti condivisi tra le sue storie.

Si tratta di una foto in bianco e nero, in cui la bella Ira si sta godendo una “giornata soleggiata”, come affermato da lei stessa nel testo che accompagna l’immagine, con indosso un bikini che le calza a pennello. Il due pezzi mette perfettamente in risalto il suo corpo statuario e le sue curve hanno stregato i follower.

Questi ultimi non si sono certamente lasciati sfuggire lo scatto, assolutamente spettacolare. I suoi capelli sono raccolti e il suo viso è coperto da un paio di occhiali da vera diva, eppure è impossibile non notare il suo fascino. Ancora una volta ha stupito gli utenti, i quali la seguono con dedizione tra un post ed una storia, ammirandola nelle sue favolose foto.