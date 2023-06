I pronostici di sabato 10 giugno: Champions League, Brasileirao, MLS

I pronostici di sabato 10 giugno, c’è la finale di Champions League Manchester City-Inter, si giocano anche Brasileirao e MLS.

Il gran giorno della finale di Champions League è finalmente arrivato: l’Inter proverà a ribaltare i pronostici della vigilia che danno il Manchester City nettamente favorito per regalare finalmente una gioia a una squadra italiana dopo le sfortunate sconfitte di Roma e Fiorentina in Europa e Conference League.

La squadra allenata da Guardiola è complessivamente superiore, ma in una partita secca può succedere di tutto e l’Inter ha terminato la stagione in crescita. Nella finale di FA Cup il City ha mostrato qualche crepa, e i nerazzurri sembrano in grado di segnare quanto meno un gol.

Pronostici altre partite

Nella notte dopo la finale di Champions League si giocheranno le partite della MLS, che vedrà crescere il seguito nei prossimi mesi grazie all’arrivo di Lionel Messi che andrà a giocare nell’Inter Miami. Una squadra da risollevare, visto che attualmente occupa addirittura l’ultima posizione nella classifica della Eastern Conference: contro i New England Revolution attesa una nuova sconfitta in una partita da almeno tre gol complessivi. A proposito di gol occhio anche a Atlanta United-DC United e Real Salt Lake-New York City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Manchester vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Manchester City-Inter, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Malmo (in Varnamo-Malmo, Allsvenskan, ore 15:00)

• Talleres de Cordoba (in Talleres de Cordoba-Arsenal Sarandi, Liga Profesional Argentina, ore 02:30)

• Corinthians SP (in Corinthians SP-Cuiaba, Brasileirao, ore 23:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Varnamo-Malmo, Allsvenskan, ore 15:00

• Union Comercio-Atletico Grau, Primera Division Perù, ore 20:00

• New England Revolution-Inter Miami, MLS, ore 01:30

• Real Salt Lake-New York City, MLS, ore 03:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Jonkopings Sodra-Trelleborgs, Superettan, ore 15:00

• Manchester City-Inter, Ligue 1, ore 21:00

• Atletico Mineiro-Bragantino, Brasileirao, ore 23:30

• Atlanta United-DC United, MLS, ore 01:30

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester City-Inter, Champions League, ore 21:00)