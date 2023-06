Manchester City-Inter, finale Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Manchester City-Inter è la finale della Champions League 2022-23 e si gioca sabato alle 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Sogno e ossessione. È stato l’esterno nerazzurro Federico Dimarco in conferenza stampa a rispolverare il vecchio adagio pronunciato da José Mourinho pochi giorni prima della finale di Champions League 2010, l’ultima giocata (e vinta) dall’Inter. Espressione poi diventata iconica e che probabilmente oggi è ancora più attuale rispetto a tredici anni fa.

Per i nerazzurri, se analizziamo la loro stagione nel complesso, questa trasferta turca suona quasi come un “viaggio premio”, assolutamente inaspettato, arrivato grazie ad un finale all’altezza delle aspettative. Che, in parte, ha finito per oscurare un’annata caratterizzata da numerosi passi falsi, soprattutto in campionato, dove l’Inter è uscita molto presto dalla lotta scudetto ed ha incassato la bellezza di 12 sconfitte. La coppa rappresenta un sogno, dunque. Un’impresa epica contro quella che, attualmente, è la squadra più forte e che gioca il miglior calcio del mondo. Ne consegue che la pressione sarà tutta sulle spalle del Manchester City, che nella notte di Istanbul vestirà gli scomodi panni del grande favorito. La Champions League come meravigliosa ossessione, inseguita ormai da quasi un decennio. Da quando lo sceicco Mansour, che ha rilevato il club nel 2009, ha investito miliardi su miliardi con l’obiettivo di arrivare a dominare sia in Inghilterra che in Europa.

Il City ci riprova, due anni dopo

Risale al lontano 1970, infatti, l’ultimo e unico trofeo internazionale (Coppa delle Coppe) dei Citizens, che prima dell’avvento della nuova proprietà emiratina non erano neppure paragonabili alla realtà che sono diventati oggi. Merito di campagne acquisti faraoniche, certo, ma anche di un tecnico all’avanguardia e rivoluzionario come Pep Guardiola.

Dal 2016, anno in cui l’ex allenatore del Barcellona è sbarcato in Inghilterra, il Manchester City ha fatto incetta di titoli nazionali, mancando però l’obiettivo principale, quello della coppa dalle grandi orecchie, sfuggita sempre sul più bello. Due anni fa a Oporto, nell’unica finale giocata dal City, sembrava tutto apparecchiato per il trionfo dei De Bruyne e compagni ed invece il derby inglese se l’è aggiudicato il Chelsea (1-0) grazie ad un gol di Havertz. Successe qualcosa di simile anche lo scorso anno, nella semifinale di ritorno contro il Real Madrid, con gli uomini di Guardiola che vennero ribaltati nei minuti finali dopo che avevano già assaporato la vittoria. Questo sembra invece essere l’anno giusto. Il City è maturo per vincere un trofeo di questa portata. Ha un Haaland in più nel motore, attaccante mostruoso da 36 gol in Premier League, che al suo primo anno a Manchester ha stracciato ogni possibile record. Il norvegese come la ciliegina sulla torta, l’ingranaggio che mancava per rendere più perfetta la straordinaria “macchina” messa in piedi da Guardiola.

Guardiola e la sua “macchina perfetta”

È anche grazie a lui se i Citizens hanno potuto vincere la terza Premier di fila dopo una rimonta epica sull’Arsenal, superato in volata. Ed ora sono a un passo dal mitologico Treble (Premier League, FA Cup e Champions League), impresa finora riuscita solo ad una squadra inglese: gli odiati cugini del Manchester United.

Ma è in Champions League che il Manchester City ha fatto vedere le cose migliori. Ha letteralmente dominato il proprio girone (4 vittorie e 2 pareggi) mentre nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver eliminato l’insidioso Lipsia, si è imposto su altre due corazzate come il Bayern Monaco e il Real Madrid campione d’Europa in carica, in quella che era la rivincita della scorsa edizione. Il comun denominatore? Le vittorie casalinghe: in trasferta il Manchester City ha sempre pareggiato 1-1, ma in casa è stato a dir poco travolgente. Sette gol al Lipsia, tre al Bayern, quattro al Real, senza subirne nessuno. Guardiola, che non solleva la Champions dal 2011 quand’era alla guida del Barcellona, non ha disatteso le aspettative. Da febbraio in poi, grazie a qualche aggiustamento tattico – Stones è diventato un ibrido tra difensore centrale e mediano – il suo City si è trasformato in un rullo compressore. E adesso è davvero ad una manciata di centimetri dal traguardo.

Il sogno dell’Inter

Guardiola, presentando la sfida, non ha potuto fare a meno della solita pretattica. “Chi sono i favoriti? Se guardiamo alla storia dei due club non possono che essere loro”, ha detto. Nel tentativo di togliere un po’ di pressione dalle spalle dei suoi uomini.

L’Inter, che va a caccia di quella che sarebbe la sua quarta Champions League, sogna di ripercorrere le orme del Liverpool nel 2005. Che proprio nello stesso stadio, da sfavoritissimo, riuscì a rimontare tre gol al Milan nel giro di pochi minuti e a spuntarla ai calci di rigore. Poche volte, infatti, abbiamo assistito ad uno squilibrio così eclatante, confermato anche dalle quote, assolutamente sbilanciate, dei bookmaker. Il Manchester City, tuttavia, non può permettersi di sottovalutare gli uomini di Simone Inzaghi, protagonisti di un cammino di tutto rispetto ed entrati in forma proprio nel momento clou della stagione. Il tecnico piacentino, come aveva già fatto ai tempi della Lazio, grazie al brillante cammino nelle coppe ha salvato una stagione che, se tenessimo conto del solo campionato, sarebbe stata deludente. Contro ogni pronostico ha superato un girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco, estromettendo i blaugrana. E nella fase ad eliminazione diretta ha approfittato di un sorteggio favorevole, eliminando le due portoghesi Porto e Benfica e aggiudicandosi, in maniera netta, l’Euroderby con il Milan.

Sei partite in cui i nerazzurri hanno subito solamente tre gol, nell’ininfluente 3-3 con il Benfica. Da fine aprile in poi l’Inter ha perso a malapena una partita, vincendo le restanti 11. Compresa quella contro la Fiorentina in finale di Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana sollevata a gennaio in Arabia Saudita contro il Milan.

Manchester City-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

L’unico dubbio di Guardiola è la presenza di Walker: il difensore è uscito acciaccato dalla finale di FA Cup vinta domenica scorsa contro il Manchester United, ma a quanto pare l’allarme è rientrato. Il tecnico catalano riproporrà l’insolito modulo che da febbraio in poi ha fatto le sue fortune: il 3-2-4-1, con Stones posizionato qualche metro più avanti accanto al mediano Rodri. Dietro ad Haaland, poi, agiranno ben quattro giocatori offensivi come Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne e Grealish.

Inzaghi risponderà con il solito 3-5-2, pronto a trasformarsi in 3-4-1-2 in alcuni momenti della partita. Scenderanno in campo i titolarissimi, ma nel frattempo il tecnico nerazzurro ha recuperato anche Mkhitaryan e Correa, che finora hanno dovuto fare i conti con dei problemi fisici. In attacco partiranno Dzeko e Lautaro, ma dalla panchina scalpita Lukaku.

Come vedere Manchester City-Inter in diretta tv in chiaro e streaming

Manchester City-Inter, la finale della Champions League 2022-23, è in programma sabato alle 21:00 e si giocherà all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Manchester City-Inter sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, che si affrontano per la prima volta. Inutile ribadire chi sia la favorita. Secondo i bookmaker, possono perderla solo i Citizens questa finale: un eventuale successo dell’Inter, infatti, avrebbe del clamoroso ed è pagato mediamente oltre sei volte la posta. Pensare di fermare in qualche modo le bocche da fuoco della squadra di Guardiola, a cominciare dallo scatenato Haaland, è pura utopia. Non è un caso che il Manchester City non abbia mai perso in questa competizione quest’anno. E che soprattutto abbia segnato almeno un gol nelle ultime 32 gare. L’Inter dovrà essere perfetta in fase di non possesso palla, evitando di subire gol già nei primi minuti. E approfittare di quei pochi spazi che, inevitabilmente, i campioni d’Inghilterra lasceranno quando attuano il contropressing, attaccando in massa il portatore di palla.

Le due punte, Dzeko e Lautaro (o Lukaku) possono infastidire la difesa inglese. Nelle otto gare in cui il City ha affrontato squadre che giocano con il doppio attaccante ha mantenuto la porta inviolata solamente in due occasioni. Per questo crediamo che l’Inter almeno un gol possa riuscire a segnarlo in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

