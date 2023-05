Tennis, Opera offuscata: tutti senza fiato nel loggione

Tennis, lo spettacolo è stato offuscato dall’incredibile fascino della giocatrice: ha lasciato l’intero loggione senza fiato.

Ovunque si trovi, l’atleta riesce sempre ad attirare tutte le attenzioni su se stessa. Il merito è sicuramente della sua irresistibile bellezza: solo nelle scorse ore ha rubato la scena agli attori presenti sul palco del teatro in cui ha assistito al celebre balletto de “Il Lago dei Cigni”. Davanti a tanto fascino, è stato impossibile per i presenti non lasciarsi stregare.

Il suo seguito, sui social, aumenta giorno dopo giorno e sono sempre di più i tifosi e gli utenti ad aver perso la testa per lei, riempendola di like e commenti sotto ai post. Ira Chekashova è un’ex tennista russa, attualmente impegnata ad allenare gli aspiranti campioni in qualità di coach.

In passato ha raggiunto alcuni traguardi importanti, senza tuttavia mai sfondare nel settore, per poi decidere di mettere da parte le competizioni. L’amore per lo sport, però, non l’ha mai abbandonata e nonostante abbia detto ufficialmente addio ai match si è saputa reinventare con ottimi risultati.

Tuttavia, il tennis non è l’unica attività a cui si dedica: Ira è un’affermata modella ed influencer e, negli ultimi anni, si è guadagnata una certa popolarità grazie ai servizi fotografici e agli scatti che condivide sui social, sfoggiando tutta la sua bellezza. Dando un’occhiata ai suoi post, il suo corpo mozzafiato non passa di certo inosservato, insieme al suo bellissimo viso.

Tennis, Ira Chekashova a teatro come una diva: il suo look è incantevole

La 27enne, seguendo le orme di altri giocatori che hanno preferito ritirarsi dalle competizioni professionistiche, ha trovato la sua strada nel lavoro di coach, al quale si aggiunge la sua incredibile carriera di modella. È proprio quest’ultima che le ha permesso di raggiungere numeri notevoli sui social.

Sebbene non goda ancora della notorietà di atlete celebri non solo per il loro talento ma anche per la loro bellezza, anche lei riesce sempre ad attirare l’attenzione dei fan e del pubblico, in qualsiasi occasione. Nelle scorse ore, per esempio, si è concessa una serata fuori a teatro, dove ha assistito al balletto de “Il Lago dei Cigni”.

L’allenatrice appassionata di moda ha optato per un look da vera diva con un elegantissimo abito con maniche a sbuffo, che ha abbinato ad un paio di orecchini molto chic. Nella foto che vi proponiamo – apparsa tra le sue storie – è a dir poco meravigliosa: i capelli sciolti e tenuti lateralmente fanno da cornice ai suoi lineamenti delicati e allo stesso tempo estremamente affascinanti, mentre il vestito mette in risalto la sua magnifica silhouette.