I pronostici di domenica 28 maggio: Serie A, Premier League e Liga

I pronostici di domenica 28 maggio: in campo Serie A, e Liga, c’è l’ultima giornata di Premier League ed Eredivisie.

La penultima giornata di Serie A si completa questa domenica con altre cinque partite in programma. La prima in programma alle 12:30 è molto importante in ottica salvezza, col Verona che punta alla vittoria sperando di trovarsi di fronte un Empoli appagato dalla roboante vittoria sulla Juventus.

La Cremonese, già retrocessa aritmeticamente, dovrebbe andare incontro all’ennesima sconfitta stagionale sul campo della Lazio decisa a chiudere il campionato al secondo posto. Chiude l’atteso posticipo tra Juventus e Milan in cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Sarà una domenica decisiva in Premier League dove si disputa l’ultima giornata di campionato. Aston Villa, Tottenham e Brentford lottano per la settima posizione, mentre in zona retrocessione c’è il testa a testa tra Everton e Leicester. I toffees hanno due punti in più ma una peggiore differenza reti, motivo per cui contro il Bournemouth devono vincere a tutti i costi per non dipendere dagli altri risultati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Leicester vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Leicester-West Ham, Premier League, ore 17:30

Vincenti

• Verona (in Verona-Empoli, Serie A, ore 12:30)

• Everton (in Everton-Bournemouth, Premier League, ore 17:30)

• Lazio (in Lazio-Cremonese, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-Vitesse, Eredivisie, ore 14:30

• Leeds United-Tottenham, Premier League, ore 17:30

• Southampton-Liverpool, Premier League, ore 17:30

• Aston Villa-Brighton, Premier League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• AZ Alkmaar-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 14:30

• Twente-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

• Juventus-Milan, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Brentord vincente e almeno un gol per squadra (in Brentford-Manchester City, Premier League, ore 17:30)