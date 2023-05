Formula Uno, GP di Montecarlo: diretta tv, streaming, meteo, pronostico

Formula Uno, Gran Premio di Montecarlo: Verstappen strappa una pole meravigliosa all’ultimo tentativo. Alonso secondo. Leclerc penalizzato

Un super Max Verstappen, all’ultimo tentativo, ha strappato la pole ad Alonso. Un giro assurdo quello del campione del Mondo in carica e leader della classifica Mondiale. Sì, un giro clamoroso, soprattutto nell’ultima parte, quella più tecnica, dove serve coraggio per tenere il piede giù.

E l’olandese ha dimostrato di averlo quel coraggio, oltre ad avere quella cattiveria che solamente i campioni hanno e oltre ad avere quel talento che serve per essere uno dei migliori. Insomma, un’autentica prova di forza del pilota della Red Bull che ovviamente parte da favorito. Anche se, c’è da dirlo, la gara non sembra così scontata. Alonso è lì, veramente attaccato, così come attaccato è Leclerc, che il suo lo ha fatto, il monegasco ha chiuso al terzo posto, ma è stato penalizzato di tre posizioni quindi partirà dalla posizione numero 6. Però, a Montecarlo molti soprattutto nel terzo settore hanno toccato il muro, spingendo forse oltre il limite. E chissà, magari anche domani qualcuno potrebbe toccare e tirarsi in questo modo fuori dalla corsa. In ogni caso, così come spesso avviene da queste parti, sarà vero e proprio spettacolo.

Male Perez, che è andato a muro nelle Q1 e che quindi partirà dal fondo. Così come non è andato benissimo Hamilton, in bilico sia nelle prime che nelle seconde qualifiche. Insomma, quelli davanti spingono e anche molto con una prestazione super anche di Ocon con la Alpine, che partirà dalla seconda fila.

Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming

Il Gp di Miami, è in programma oggi, domenica 28 maggio alle 15:00. Sarà visibile in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La gara sarà trasmessa in chiaro ma in differita anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Il tutto, in questo caso, a partire dalle 18:00.

Condizioni meteo

Solo la pioggia potrebbe scombinare questo Gran Premio. Le possibilità sono basse, del 10%. Nei paraggi dovrebbero svilupparsi dei temporali pomeridiani, che dovrebbero restare lontani dal circuito ma una possibilità che la pioggia arrivi a bagnare la pista non va del tutto esclusa.

Il pronostico

Difficile che Verstappen possa perdere l’occasione di vincere quest’altra gara. Ha davvero fatto un giro pazzesco il pilota della Red Bull che ovviamente parte favorito. Occhio però, che tutto può succedere in questa gara. Però, è davvero troppo in forma il campione del Mondo in carica e lo ha dimostrato ieri. Incredibile quello che è riuscito a fare nel terzo settore.