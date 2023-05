Tennis, quel bikini è micidiale | Scatti da togliere il respiro

Tennis, il carosello di foto in bikini è stato un colpo basso: così i suoi follower hanno reagito alla tripla sorpresa della wag.

Poco importa che abbiano eliminato, poco dopo averla condivisa, la prima foto ufficiale di coppia. I social network pullulano comunque, nel vero senso della parola, di indizi che conducono in una sola direzione. E che confermano, in maniera incontrovertibile, che oramai loro due sono una cosa sola.

Avevano voluto ufficializzare la loro storia d’amore con uno scatto super bollente. A prova d’incendio, se vogliamo. Ma subito dopo, per motivi che non ci sono ben chiari, quell’immagine era scomparsa dai rispettivi profili Instagram. Nel poco tempo che era rimasta online, in ogni caso, in molti si erano imbattuti in essa. Tanti l’hanno screenshottata prima che sparisse e tanti, soprattutto, hanno iniziato a parlare con una certa insistenza di questa nuova coppia. Inaspettata, forse, ma certamente destinata ad essere chiacchieratissima. Perché lo sapevamo tutti, in fondo, che Grigor Dimitrov era un “buongustaio” in fatto di donne, ma non potevamo aspettarsi che facesse breccia nel cuore di colei che è considerata una delle donne più belle di tutti i tempi.

E invece, il tennista bulgaro ha conquistato nientepopodimeno che il cuore della splendida Madalina Ghenea, la modella e attrice rumena che a tanti sportivi ha già fatto girare la testa in passato. Primo fra tutti Nicolò Zaniolo, con il quale ha avuto una relazione abbastanza burrascosa. Non ci stupisce affatto che riesca a calamitare l’attenzione di pezzi grossi del calcio e del tennis, in ogni caso, perché bella e sensuale com’è di certo non passa inosservata.

Tennis, pioggia di like e commenti per il bikini rosso fuoco

E anche se il fortunatissimo Grigor ha l’onore di starle accanto, neppure lui è riuscito a resistere alla formidabile bellezza delle fotografie che la sua dolce metà ha postato qualche ora fa sul suo profilo Instagram.

Scatti di fuoco che hanno dato il via, come facilmente intuibile, ad una vera e propria spolliciata di gruppo. Perché è impossibile, d’altra parte, che qualcuno s’imbatta in una foto del genere e possa resistere alla tentazione di mettere “mi piace”. Ecco perché la magnetica Madalina ne ha collezionati a migliaia, con questa serie di istantanee tutte da ammirare.

La Ghenea indossa un bikini rosso che valorizza le sue curve vertiginose e che rende giustizia, nel migliore dei modi, al suo corpo pazzesco. Quel corpo che tanti cuori ha fatto battere come per magia e dal quale è praticamente impossibile togliere gli occhi.