Copa Libertadores e Sudamericana, i pronostici sulle gare della notte

Copa Libertadores e Sudamericana, occhi puntati sul River Plate di Demichelis, a rischio eliminazione: notizie e pronostici.

La fase a gironi è ormai agli sgoccioli in Copa Libertadores e nella scorsa notte sono arrivati i primi verdetti. Il Boca Juniors, ad esempio, ha battuto il Colo-Colo ed è approdato agli ottavi. Ventiquattr’ore dopo tocca all’altra big del calcio argentino, che rischia una clamorosa eliminazione. Stiamo parlando del River Plate, ultimo nel gruppo D a due turni dalla fine. I Millonarios di Martin Demichelis nell’ultima giornata non sono andati al di là di un pareggio contro i peruviani dello Sporting Cristal ed ora devono vincere a tutti i costi.

Il River, dallo scorso novembre allenato dall’ex difensore del Bayern Monaco, non ha altri risultati a disposizione contro la Fluminense, alla quale basterebbe invece una vittoria nelle ultime due partite rimaste da giocare per essere certa di strappare il pass per gli ottavi di finale. E passare come prima, visto che guarda tutti dall’altro verso il basso grazie ai 9 punti conquistati su 15 disponibili. Si può dunque puntare un gettone sui biancorossi, più motivati e soprattutto spinti dal tifo incessante del Monumental. Situazione decisamente più tranquilla quella del Palmeiras, secondo nel gruppo C dietro al sorprendente Bolivar, che ieri ha ipotecato il primo posto in virtù del successo ottenuto contro il Cerro Porteno. Prima dello scoppiettante scontro diretto in programma nell’ultima giornata, i biancoverdi di San Paolo vanno a caccia dei tre punti nel match con il Barcelona SC. L’obiettivo realistico degli ecuadoregni, già sconfitti nettamente all’andata, è chiudere al terzo posto e garantirsi la retrocessione in Copa Sudamericana a scapito del Cerro Porteno.

River Plate e Corinthians rischiano l’eliminazione

Un’altra sfida motlo interessante in programma nella notte è quella che vede protagonisti gli ecuadoregni dell’Independiente del Valle e il Corinthians. Nella gara d’andata il Timao si era fatto sorprendere in casa (1-2) e adesso, se non dovesse vincere in Ecuador, corre il rischio di doversi accontentare del terzo posto.

Probabile che i padroni di casa evitino la sconfitta contro una formazione talentuosa ma finora troppo discontinua. Otterranno verosimilmente un risultato positivo anche i boliviani del The Strongest, che ospitano i peruviani dello Sporting Cristal, entrambe nel medesimo girone del River Plate. Non dovrebbero mancare i gol nella sfida tra Argentinos Juniors, primi con 8 punti nel gruppo E, e gli uruguagi del Liverpool. Si profila invece un match assai equilibrato tra Nacional e Internacional. Nella notte si giocano anche tre gare di Copa Sudamericana, la seconda competizione per ordine d’importanza. Ci aspettiamo una vittoria comoda dei cileni dell’Audax, impegnati contro il fanalino di coda Blooming, ancorato all’ultimo posto a quota zero punti. Tre punti in arrivo infine anche per gli argentini dell’Estudiantes, mentre Emelec-Guaranì dovrebbe essere una gara prolifica.

Copa Libertadores e Sudamericana: le possibili vincenti

• River Plate (in River Plate-Fluminense, Libertadores ore 2:30)

• Palmeiras (in Palmeiras-Barcelona Sc, Libertadores ore 02:30)

• The Strongest o pareggio (in The Strongest-Sporting Cristal, Libertadores ore 4:00)

• Independiente del Valle o pareggio (in Ind. d.V.-Corinthians, Libertadores ore 0:00)

• Audax o pareggio (in Blooming-Audax, Sudamericana ore 2:00)

• Estudiantes (in Estudiantes-Bragantino, Sudamericana ore 2:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Nacional-Internacional Libertadores ore 0:00

• Emelec-Guarnì Sudamericana ore 4:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Argentinos Juniors-Liverpool, Libertadores ore 2:00

• Independiente del Valle-Corinthians, Libertadores ore 2:00

• Emelec-Guaranì, Sudamericana ore 4:00