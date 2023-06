Calciomercato Juventus, c’è da stare Allegri: annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, a pochi giorni dalla fine del campionato arriva l’annuncio ufficiale su Massimiliano Allegri. Ecco il futuro del tecnico

La conferma è ufficiale, e arriva subito dopo la fine del campionato, confermando anche quelle che sono state le indicazioni che erano arrivate ieri da parte dei bookmaker, che hanno fatto crollare la quota di un addio di Allegri.

E sarà quindi ancora Massimiliano Allegri il tecnico della Juventus il prossimo anno. Il primo nel dopo guerra ad essere confermato dopo due stagioni senza trionfi. A darne l’annuncio a Sky è stato il direttore generale della squadra piemontese, Scanavino, che ha parlato in questo modo: “Allegri resta, non è mai stato in discussione. Per la Juve vedo un futuro di grande impegno, di grande lavoro di squadra, da fare con umiltà con l’obiettivo di migliorare tenendo i piedi ben saldi per terra”. Insomma, uno dei dubbi più importanti dentro la squadra piemontese è stato sciolto.

Calciomercato Juventus, Allegri confermato

Allegri come sappiamo ha rischiato tantissimo nelle ultime settimane. E dopo la gara contro l’Udinese, quando ha parlato in maniera criptica ai microfoni di Sky del suo futuro, le sensazioni erano di un addio, anche se mai il tecnico aveva dato l’idea di dimettersi. Ha un contratto ancora di due anni con la Juve, a 7,5 milioni di euro più bonus che lo fanno uno dei più ricchi in Europa. E anche questo probabilmente ha influito nella scelta finale della società bianconera.

Adesso si attende solamente un’altra cosa prima che il mercato possa prendere davvero il via: che Giuntoli si liberi dal Napoli e che diventi il nuovo direttore sportivo della squadra. Un Giuntoli che come sappiamo ha trovato un accordo con la Juve ma che ha ancora un anno di contratto con De Laurentiis. I bianconeri non hanno intenzione di entrare in questa vicenda, ma hanno parlato solamente con il dirigente mettendo davanti sicuramente un’offerta allettante che è stata accettata. Adesso manca solamente l’ultimo passo. Ma il tassello importante, quella della direzione tecnica, è stato messo a posto. Allegri sarà ancora il tecnico bianconero.