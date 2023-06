Formula 1, decisione presa: sospesi per un Gran Premio

Formula Uno, la decisione è stata presa dopo le polemiche scoppiate nelle ultime ore. Sospesi ufficialmente per il prossimo Gran Premio

La polemica si è infiammata dopo che il video è stato piazzato sui social. E che ha messo nel mirino alcuni commenti di Davide Valsecchi e Matteo Bobbi, due delle voci di Sky per la Formula Uno. Ma facciamo un passo indietro, e raccontiamo la vicenda.

Siamo alla fine del Gran Premio di Spagna, quello di domenica scorsa. E ovviamente si commentano il tutto. Ad un certo punti, Bobbi, parla in questo modo: “Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel “pacchetto di aggiornamenti” se si gira”, invitando il collega a guardare delle ragazze che sono lì vicino. Valsecchi prende la palla al balzo e risponde: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli”. E qui interviene Federica Masolin, che dice: “Io chiedo asilo politico, non possiamo guardare qualche intervista invece di ascoltare questi due?”. Subito dopo scattano le interviste e al ritorno la conduttrice legge in diretta un messaggio che le è arrivato, che torna sull’argomento e dove ci si chiede se i due potranno tornare a casa alla fine dalle rispettive consorti. “Io se torno a casa mi sa che prendo un sacco di mazzate le prendo” dice Bobbi, mentre Valsecchi risponde: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose”. Insomma, il putiferio si è scatenato tra chi ha parlato di commenti sessisti e chi invece legge nella giornalista Masolin un imbarazzo. Anche se, al rientro in diretta, è lei che apre di nuovo l’argomento come si vede tranquillamente nei video in questione, tant’è che Vanzini chiude: “Vabbè, però te le vai cercando”.

Formula Uno, scuse e sospensione

Dopo l’acceso dibattito nella serata di ieri sono arrivate le scuse dei due: “«Mi dispiace tanto. Sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky” ha scritto Valsecchi, seguito da Bobbi: “Nonostante non fosse nelle mie intenzioni, ho generato un momento sgradevole che ha reso sofferenza alla sensibilità di alcune persone. Chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne”.

Scuse che Sky ha accettato solamente in parte, visto che ha deciso di sospendere i due per il prossimo Gran Premio di Formula Uno. Insomma, un siparietto che sicuramente era evitabile.