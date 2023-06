Copa Libertadores e Sudamericana, i pronostici sulle gare della notte

Copa Libertadores e Sudamericana, questa notte sono in programma diversi incontri validi per la quinta giornata: notizie e pronostici.

Si avvia alla conclusione la fase a gironi delle due principali manifestazione calcistiche del Sudamerica, la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana. Nella competizione regina stanotte (ora italiana) si giocano sei match validi per la quinta giornata: passano le prime due di ogni raggruppamento, mentre la terza – come avviene in Champions League – retrocede nella coppa meno importante e prestigiosa.

Occhi puntati sul gruppo F, dove è stato sorteggiato il Boca Juniors di Jorge Almiron. Gli Xeneizes, reduci dalla sconfitta patita in campionato contro l’Arsenal Sarandì, hanno l’opportunità di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo battendo i cileni del Colo-Colo, al momento terzi, ma che in caso di vittoria a Buenos Aires rientrerebbero in gioco quantomeno per il secondo posto. L’andata terminò con il risultato di 2-0 per gli argentini. Ed anche stavolta Benedetto e compagni, spinti dal caloroso pubblico della “Bombonera”, dovrebbero portare a casa i tre punti, voltando subito pagina dopo il passo falso nella Liga Profesional: le reti complessive potrebbero essere almeno tre. Va a caccia di un successo fondamentale l’Athletico Paranaense, impegnato davanti al proprio pubblico con il Libertad. I brasiliani guidano la classifica del gruppo G ma Atletico Mineiro e i paraguaiani hanno un solo punto in meno.

Copa Libertadores e Sudamericana: le possibili vincenti

• Boca Juniors (in Boca Juniors-Colo Colo, Libertadores ore 2:00)

• Bolivar (in Bolivar-Cerro Porteno, Libertadores ore 04:00)

• Deportivo Pereira o pareggio (in Monagas-Deportivo Pereira, Libertadores ore 0:00)

• Athletico (in Athletico-Libertad, Libertadores ore 0:00)

• LDU Quito o pareggio (in LDU Quito-Botagofo, Sudamericana ore 4:00)

• Santos o pareggio (in Santos-Newell’s, Sudamericana ore 2:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Melgar-Patronato Libertadores ore 2:00

• America Mineiro-Millonarios, Sudamericana ore 2:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Boca Juniors-Colo Colo, Libertadores ore 2:00

• Alianza Lima-Atletico Mineiro, Libertadores ore 2:00

• Tigre-Puerto Cabello, Sudamericana ore 2:00